رسالة غير مسبوقة من نتنياهو للشعب الإيراني: النور سينتصر على الظلام

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين رسالة إلى الشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو "إلى الشعب الإيراني الشجاع، أتمنى لكم، كما أتمنى كل عام، موسم أعياد سعيد، يبدأ بعيد الأنوار".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال أن "هذا العيد يرمز إلى إيمان الشعب الإيراني العريق بأن النور سينتصر على الظلام، وأن الخير سينتصر على الشر".

وأشار إلى أن العيد هذا العام له معنى خاص، احتفلوا به مع أصدقائكم وعائلاتكم وأحبائكم".

واختتم رسالته قائلا "أغتنم هذه الفرصة لأتمنى لكم عيد نوروز سعيدًا - عام الحرية، بداية جديدة مليئة بالأمل لكم جميعًا، أصدقائي الأعزاء".