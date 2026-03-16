تقارير إعلامية: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ كاتيوشا

أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار قرب السفارة الأمريكية في بغداد، وأوضحت رويترز أن شاهد عيان أبلغ عن سماع صفارات الإنذار في المدينة العراقية، حيث أطلقت صواريخ كاتيوشا.

وتصاعد الدخان قرب المنطقة الخضراء شديدة التحصين في المدينة.

وتضم هذه المنطقة السفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أخرى، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومكاتب حكومية. كما يقطنها مسؤولون رفيعو المستوى وسياسيون.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت السفارة الأمريكية في بغداد، إن الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران حرضت على شن هجمات ونفذتها بالفعل ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق، ويجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة العراق فوراً.

وأضافت أن الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران هاجمت مراراً وتكراراً المنطقة الدولية في وسط بغداد. لا تزال المنطقة الدولية مغلقة، مع استثناءات محدودة.