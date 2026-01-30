مصطفي غريب يبدأ تسجيل هبد في هبد

بدأ الفنان مصطفي غريب تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد" هبد في هبد"، والمقرر إذاعته خلال شهر رمضان الكريم.

ومن ناحية أخري يخوض الفنان مصطفي غريب الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل هي كيميا.

يشارك فى بطولة مسلسل «هى كيميا» بجانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندى وفرح يوسف وميشيل ميلاد، وآخرون، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

ويلعب الفنان مصطفى غريب، شخصية طبيب يكتشف ان له أخ بعد وفاة والده، ويظهر حجاج القط، شقيقه الذى يجسد شخصيته الفنان دياب، وهو تاجر مخدرات وعكس شخصيته تمامًا، ويطلب منه التعاون معه فى تصنيع المخدرات، ويدور العمل فى إطار من الكوميديا.