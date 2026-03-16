الكشف عن سعر تذكرة نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الإثنين، أن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال في بودابست ستبدأ من 70 يورو، على أن يتم توزيع التذاكر على الجمهور العام عن طريق القرعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 30 مايو في استاد بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية، كما سيتمكن المشجعون من حضور نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في ملعب أوليفال في أوسلو، يوم 23 مايو، مقابل 20 يورو فقط، حيث تبدأ مبيعات التذاكر اليوم لجميع نهائيات مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة.

وتتباين هيكلة الأسعار هذه، مع البطولات الدولية الكبرى، مثل “كأس العالم" و"كأس الأمم الأوروبية”، حيث تكون أسعار التذاكر عادة أعلى بكثير، مما أثار انتقادات من المشجعين.

وفُتح باب التقديم لشراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الخاصة باليويفا، على أن تنتهي مبيعات تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا في 19 مارس الجاري.

وسيتم بعد ذلك تخصيص التذاكر عن طريق القرعة بدلا من بيعها على أساس أسبقية الحضور أو نماذج التسعير الديناميكية التي تستخدم بشكل متزايد في الأحداث الرياضية الكبرى.

وقال “يويفا” إن غالبية التذاكر الخاصة بالنهائيات الأربعة، ستذهب إلى مشجعي الفرق المشاركة والجمهور العام، مع تخصيص أكثر من 40 بالمئة من سعة ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا للمشجعين في فئتي السعر الأدنى.

وتبدأ أسعار تذاكر نهائي الدوري الأوروبي في إسطنبول، المقرر إقامته يوم 20 مايو من 40 يورو، بينما تبدأ أسعار تذاكر نهائي دوري المؤتمر في “لايبزيج” المقرر إقامته يوم 27 مايو من 25 يورو.