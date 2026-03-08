يويفا يعلن طاقم تحكيم مباراة جالاتا سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأحد، عن تعيين طاقم التحكيم لمباراة جالاتا سراي التركي أمام ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح.

ومن المقرر، أن تقام مساء الثلاثاء في الثامنة إلا الربع على ملعب «رامس بارك»، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشف «يويفا» عبر موقعه الرسمي أن الإسباني خيسوس جيل مانزانو سيتولى قيادة المباراة تحكيمياً، ويعاونه كل من بوراس ونيفادو، بينما سيكون خوان مارتينيز الحكم الرابع، في حين سيتابع تقنية حكم الفيديو «VAR» كل من جويليرمو فرنانديز وفالنتين جوميز.

وكان جالاتا سراي قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تخطيه يوفنتوس الإيطالي في الملحق، بينما صعد ليفربول مباشرة إلى الدور ذاته بعد احتلاله المركز الثالث في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.