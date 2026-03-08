قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
وزير الإنتاج الحربي: نستكمل مسيرة الإنتاج والبناء ونرسخ دعائم الجمهورية الجديدة
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
اجتماع وزراء الخارجية.. أبو الغيط: الدول العربية تقف صفًا واحدًا وتتحدث بصوت موحد
إنذارات في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
اعتذر له.. جوارديولا: "أنا آسف" لمرموش بعد تألقه أمام نيوكاسل
السفر والتذاكر والإقامة.. هل يصبح مونديال 2026 للأثرياء ويفقد كأس العالم جماهيره؟
يويفا يعلن طاقم تحكيم مباراة جالاتا سراي وليفربول في دوري أبطال أوروبا

إسراء أشرف

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الأحد، عن تعيين طاقم التحكيم لمباراة جالاتا سراي التركي أمام ليفربول الإنجليزي بقيادة الدولي المصري محمد صلاح.

ومن المقرر، أن تقام مساء الثلاثاء في الثامنة إلا الربع على ملعب «رامس بارك»، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكشف «يويفا» عبر موقعه الرسمي أن الإسباني خيسوس جيل مانزانو سيتولى قيادة المباراة تحكيمياً، ويعاونه كل من بوراس ونيفادو، بينما سيكون خوان مارتينيز الحكم الرابع، في حين سيتابع تقنية حكم الفيديو «VAR» كل من جويليرمو فرنانديز وفالنتين جوميز.

وكان جالاتا سراي قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تخطيه يوفنتوس الإيطالي في الملحق، بينما صعد ليفربول مباشرة إلى الدور ذاته بعد احتلاله المركز الثالث في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ليفربول محمد صلاح صلاح جالاتا سراي دوري أبطال أوروبا جالطة سراي حكم مباراة جالاتا سراي وليفربول

