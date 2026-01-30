قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وظائف خالية في بنك مصر.. قدم الآن
بدء توافد أعضاء عمومية الوفد إلى المقر لانتخاب رئيس جديد للحزب.. صور
مجدى يعقوب عن أولاده: الصغيرة دخلت الطب والكبيرة اختارت العمل الإنساني
حالات إلغاء تراخيص البنوك كإجراء رقابي .. اعرفها
قوات الإحتلال ترش مبيدات مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
هل يقرأ مساعد جوجل الجديد رسائل Gmail؟.. إليك طريقة إيقافه
ويجز ينفي شائعات اعتزاله الغناء.. ماذا قال؟
بولاية قوجا إيلي.. انفجار يضرب مصفاة نفط تركية
ستارمر يتحدى ترامب ويسعى لتعزيز علاقات بريطانيا مع الصين
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح ورمال مثيرة للأتربة حتى منتصف الأسبوع المقبل
إيران.. القبض على 115 من متزعمي وعناصر أعمال الشغب المسلح
720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

صديقي وأستاذي.. أحمد سعد رفقة كاظم الساهر في أحدث ظهور

أحمد سعد وكاظم الساهر
سارة عبد الله

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالفنان كاظم الساهر، على متن الطائرة. 

ونشر أحمد سعد صورا تجمعه بكاظم الساهر عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “ها حبيبى – انت مدرسة الحب – علمنا حبك أن نحزن، مضيفًا: ”لقاء جميل بصديقي وأستاذي العزيز كاظم الساهر".

أحدث أغاني أحمد سعد 

يذكر أن الفنان أحمد سعد، تألقه الفني طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.

أغاني أحمد سعد 

كما طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «خلينا هنا»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وروج أحمد سعد، لأغنية «خلينا هنا»، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وكتب: «خلينا هنا.. خلينا هنا.. نفرح مع بعض كلنا، دلوقتي تقدروا تسمعوا خلينا هنا أغنية مهرجان الجونة السينمائي على يوتيوب وكل المنصات من اللينك في البايو». 

أحمد سعد كاظم الساهر أحمد سعد وكاظم الساهر انستجرام

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

