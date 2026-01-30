صديقي وأستاذي.. أحمد سعد رفقة كاظم الساهر في أحدث ظهور

أعرب الفنان أحمد سعد، عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالفنان كاظم الساهر، على متن الطائرة.

ونشر أحمد سعد صورا تجمعه بكاظم الساهر عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “ها حبيبى – انت مدرسة الحب – علمنا حبك أن نحزن، مضيفًا: ”لقاء جميل بصديقي وأستاذي العزيز كاظم الساهر".

أحدث أغاني أحمد سعد

يذكر أن الفنان أحمد سعد، تألقه الفني طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بفوز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، وتأهله رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.

أغاني أحمد سعد

كما طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «خلينا هنا»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وروج أحمد سعد، لأغنية «خلينا هنا»، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وكتب: «خلينا هنا.. خلينا هنا.. نفرح مع بعض كلنا، دلوقتي تقدروا تسمعوا خلينا هنا أغنية مهرجان الجونة السينمائي على يوتيوب وكل المنصات من اللينك في البايو».