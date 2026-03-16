ميناء ينبع.. أحمد موسى: السعودية ليس لديها أي أزمة بسبب إغلاق هرمز

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المملكة العربية السعودية لديها خط لنقل النفط من الخليج العربي إلى البحر الأحمر وذلك عبر ميناء ينبع، موضحا أن هذا الخط ينقل ملايين براميل النفط يوميا.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الممكلة العربية السعودية ليس لديها أي أزمة بسبب إغلاق مضيق هرمز، متابعا أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب يتحدث عن أن الصين هى المتأثر من إغلاق المضيق.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن السعودية لديها بنية تحتية للطاقة قوية للغاية، مشيرا إلى أن الجميع يريد ايقاف الحرب الحالية بين أمريكا وإسرائيل وإيران.

