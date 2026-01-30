صبري فواز يثير الجدل بشأن أزمة إمام عاشور بصورة مع شيرين عبد الوهاب

شارك الفنان صبري فواز، صورة تجمع لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، في إشارة منه لتصرفات مشابهة لكليهما في إضاعة موهبتهم.

ونشر صبري فواز الصورة عبر فيسبوك، مع رمز تعبيري حزين، وكتب في منشور يليه: “و لما الواد الناجح اللي فيكم قال لكم (المينتاليتي) .. اتريقتوا عليه”.

صبري فواز على فيسبوك

وقرر الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، إيقاف اللاعب لمدة أسبوعين، وتغريمه مليونًا ونصف المليون جنيه، مع خضوعه لتدريبات منفردة طوال فترة الإيقاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عاشور عن مرافقة بعثة الأهلي في تنزانيا رغم اختياره ضمن قائمة المباراة من جانب المدير الفني الدنماركي ييس توروب، ما فتح باب التساؤلات حول أسباب غيابه المفاجئ.