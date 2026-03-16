حسام موافي يكشف حقيقة الموت الإكلينيكي والفرق بينه وبين الغيبوبة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، أن مفهوم الموت الإكلينيكي يعد من القضايا الطبية المعقدة التي ما زالت محل نقاش واسع، موضحًا أن الكثيرين يخلطون بين الموت الإكلينيكي والغيبوبة، وهو ما يتطلب دقة كبيرة في التشخيص.

وقال، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن بعض الناس يعتقدون أن الموت الإكلينيكي ليس موتًا، موضحًا أن أهم عضو مسؤول عن وعي الإنسان هو المخ، وبالرغم من أن جميع أعضاء الجسم مهمة؛ إلا أن المخ هو المسؤول عن إدراك الإنسان ووعيه.

وأضاف أن المخ قد يموت في بعض الحالات رغم استمرار عمل باقي أعضاء الجسم مثل القلب والكلى والكبد، موضحًا أن هذه الحالة يطلق عليها الأطباء «الموت الإكلينيكي»، حيث يكون المخ قد توقف عن العمل بشكل كامل.

وأشار إلى أن الموت الإكلينيكي قد يحدث؛ عندما يتوقف القلب لعدة دقائق، ما يؤدي إلى موت المخ، وبعد ذلك قد يتمكن الأطباء من إعادة تشغيل القلب مرة أخرى، لكن المخ يكون قد فقد وظيفته بالكامل، فيبقى المريض حيًا على أجهزة التنفس الصناعي دون وجود نشاط للمخ.