محافظ الغربية يهنئ أبناءه الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن .. صور

تقدّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة لأبناء محافظة الغربية الذين حققوا إنجازًا مشرفًا بحصولهم على المراكز الأولى في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وذلك عقب تكريمهم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مؤكدًا أن هذا التكريم الرئاسي يعكس تقدير الدولة المصرية لحفظة كتاب الله ويجسد مكانة القرآن الكريم في وجدان الأمة المصرية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن تفوق أبناء المحافظة في واحدة من أعرق المسابقات القرآنية على مستوى العالم يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء الغربية، ويعكس عمق ارتباط المصريين بكتاب الله، مؤكدًا أن مصر ستظل منارة للقرآن والعلم والوسطية.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لفضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الحميد أبو زهرة، ابن عزبة السرايا بمركز قطور، بعد فوزه بالمركز الأول عالميًا في فرع القراءات السبع مع التوجيه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا مشرفًا للعالم الأزهري الذي يجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع.

فرحة دولة التلاوة

كما هنأ محافظ الغربية ثلاثة أشقاء من أبناء قرية ميت عساس بمركز سمنود بعد فوزهم بالمركز الأول في فرع الأسرة القرآنية وهم محمود سعد إبراهيم عبد الكريم، وعبد الله سعد إبراهيم عبد الكريم، وآية سعد إبراهيم عبد الكريم، مؤكدًا أن هذا التفوق يجسد دور الأسرة المصرية في غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبنائها.

واختتم المحافظ تهنئته بتمنياته لأبناء المحافظة بدوام النجاح والتوفيق، مؤكدًا أن الغربية ستظل داعمة لكل موهبة جادة وحاضنة لكل تميز حقيقي،وأن أبناء مصر سيبقون دائمًا سفراء لكتاب الله في مختلف المحافل الدولية، حاملين راية القرآن الكريم عاليًا.