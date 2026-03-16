أحمد رمزي يفتتح شركته في الحلقة 27 من مسلسل فخر الدلتا

يشهد مسلسل «فخر الدلتا» تطورًا جديدًا في أحداث الحلقة 27، حيث ينجح بطل العمل أحمد رمزي في تحقيق خطوة مهمة في حياته بعدما يفتتح شركته الخاصة بعنوان فخر الدلتا في محاولة لإثبات نفسه وبناء مستقبله في القاهرة بعد رحلة مليئة بالتحديات.



وتدور أحداث مسلسل «فخر الدلتا» حول شاب قادم من محافظات الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية في الحياة، لكنه يصطدم بالعديد من الصعوبات التي تفرضها طبيعة الحياة في العاصمة. ومع توالي الأحداث، يخوض الشاب تجارب اجتماعية وإنسانية مختلفة، تُقدَّم في إطار كوميدي يعكس المفارقات اليومية بين الحياة في الريف والعاصمة.



وينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، حيث يرصد رحلة البطل بين أحلامه وطموحاته والعقبات التي تواجهه بعد انتقاله إلى القاهرة، في تجربة مليئة بالمواقف الطريفة والإنسانية.



ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم تارا عبود، وحنان سليمان، وكمال أبو رية، وعلي السبع، وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.