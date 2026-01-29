قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
رياضة

غياب بدون إذن يشعل الأزمة.. إمام عاشور في ورطة داخل الأهلي

يارا أمين

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة بشأن أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بعد تغيبه عن السفر مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب لم يحصل على أي إذن مسبق من الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏إمام عاشور لم يحصل على أي إذن من أي فرد في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري للتغيب عن السفر مع الفريق.. والمؤكد انه سيتعرض لعقوبة مغلظة.. هل هيتم إعلانها أو لا ؟ هذا أمر يعود لإدارة الكرة”.

وتابع: “فقط عذر قهري رهيب خارج عن إرادة اللاعب مدعوم بأدلة ومستندات واوراق طبية وخلافه قد تجعله يتفادى العقوبة.. بخلاف هذا.. إمام عاشور سيكون لديه ازمة كبيرة في الاهلي ولن يمر ما قام به مرور الكرام”.

أكد مصدر مطلع أن عقوبات قاسية فى انتظار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسبب تخلفه عن السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الخميس.

ولفت المصدر إلي أن انزعاج شديد ساد داخل إدارة النادي الأهلي بسبب تصدير إمام عاشور أزمة للفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

أشار إلي أن الجهاز الفني والإداري وبعثة النادي الأهلي انتظروا اللاعب فى مطار القاهرة لحين قدومه لكنه تخلف عن مرافقتهم في رحلة تنزانيا.

قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت فتح تحقيق بشأن تخلف إمام عاشور لاعب الشياطين الحمر عن رحلة تنزانيا صباح اليوم الخميس.

كشف مصدر مطلعة داخل النادي الأهليتفاصيل صادمة حول غياب إمام عاشور عن مرافقة بعثة القلعة الحمراء فى رحلة تنزانيا.

وغادرت بعثة النادي الأهلي صباح اليوم الخميس إلي تنزانيا وتخلف إمام عاشور عن الرحلة بدون إبداء أي أسباب.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

اكثر اللحوم صحيًا
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
