غياب بدون إذن يشعل الأزمة.. إمام عاشور في ورطة داخل الأهلي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تطورات جديدة بشأن أزمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بعد تغيبه عن السفر مع الفريق، مؤكدًا أن اللاعب لم يحصل على أي إذن مسبق من الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري.

وكتب فايق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “‏إمام عاشور لم يحصل على أي إذن من أي فرد في الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري للتغيب عن السفر مع الفريق.. والمؤكد انه سيتعرض لعقوبة مغلظة.. هل هيتم إعلانها أو لا ؟ هذا أمر يعود لإدارة الكرة”.

وتابع: “فقط عذر قهري رهيب خارج عن إرادة اللاعب مدعوم بأدلة ومستندات واوراق طبية وخلافه قد تجعله يتفادى العقوبة.. بخلاف هذا.. إمام عاشور سيكون لديه ازمة كبيرة في الاهلي ولن يمر ما قام به مرور الكرام”.

أكد مصدر مطلع أن عقوبات قاسية فى انتظار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بسبب تخلفه عن السفر إلي تنزانيا صباح اليوم الخميس.

ولفت المصدر إلي أن انزعاج شديد ساد داخل إدارة النادي الأهلي بسبب تصدير إمام عاشور أزمة للفريق قبل مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

أشار إلي أن الجهاز الفني والإداري وبعثة النادي الأهلي انتظروا اللاعب فى مطار القاهرة لحين قدومه لكنه تخلف عن مرافقتهم في رحلة تنزانيا.

قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي قررت فتح تحقيق بشأن تخلف إمام عاشور لاعب الشياطين الحمر عن رحلة تنزانيا صباح اليوم الخميس.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة ييس توروب لمواجهة يانج أفريكانز يوم السبت المقبل فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.