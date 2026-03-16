الصحف القطرية: تنسيق مصري قطري لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات

أكدت الصحف القطرية سعي القاهرة والدوحة لتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، ودعم الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت صحيفة (الشرق) - في افتتاحيتها اليوم/الاثنين/ تحت عنوان " قطر ومصر.. تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات" - أن المناقشات التي جرت بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، حول آخر الأحداث والتطورات والمستجدات في المنطقة، في ظل التصعيد الراهن، إضافة إلى الجهود المبذولة لخفض التوتر واحتواء الأزمة، تعكس الحرص المشترك من القيادة في كلا البلدين على تعزيز التنسيق والمشاورات المستمرة، بما يقود إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويجنب المنطقة اتساع رقعة الصراع.

من جانبها، أوضحت صحيفة ( الوطن)، تحت عنوان " تضامن ودعم"، أن أمير قطر أعرب من جانبه عن تقديره لمواقف مصر، مؤكدا حرص دولة قطر على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر حيال ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

أما صحيفة (العرب)، تحت عنوان "تنسيق قطري مصري لخدمة مصالح البلدين"، أشارت إلى أن إدانة مصر للاعتداءات التي تتعرض لها قطر وتأكيدها الوقوف إلى جانبها في هذه المرحلة الحساسة يعكس إدراكا واضحا بأن أمن الدول العربية مترابط، وأن أي تهديد يستهدف سيادة دولة عربية يشكل في جوهره تهديدا للاستقرار الإقليمي بأكمله.