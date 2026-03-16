صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة

بدأت وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2026 اليوم الأثنين، بعد قرارها بتبكير الصرف رسمياً قبل عيد الفطر 2026، حيث أعلن وزير المالية صرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة اليوم لدعم الموظفين وتلبية احتياجاتهم قبل أول يوم عيد الفطر، مع ترقب زيادة المرتبات و رفع الحد الأدنى للأجور والذي سيتم الإعلان عن تفاصيلهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأعلنت وزارة المالية المصرية صرف مرتبات مارس 2026 يتم وفق جدول زمني منظم يشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التابعة لها، مع توفير عدة وسائل للصرف؛ لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون ازدحام.

مرتبات مارس متاحة الآن

ووفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية فإن مرتبات شهر مارس أصبحت متاحة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي، مع استمرار الصرف لبقية الجهات خلال الأيام المحددة لكل جهة إدارية، ويهدف تنظيم مواعيد الصرف إلى تقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وتوفير سهولة أكبر للموظفين أثناء الحصول على رواتبهم.

هل توجد زيادة جديدة في المرتبات؟

حتى الآن لا توجد أية زيادات جديدة في رواتب الموظفين، لكن أعلن رئيس الوزراء و وزير المالية عن زيادة المرتبات 2026 قريبا و رفع الحد الأدنى للأجور حيث سيتم الإعلان خلال الشهر الجاري عن تفاصيل الزيادات الجديدة التي تضعها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة.

موعد زيادة المرتبات2026

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل أولية بشأن زيادة المرتبات المرتقبة للموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة.

كم ستكون زيادة المرتبات الجديدة؟

وحتى الآن، لم يعلن رئيس الوزراء أو وزير المالية عن أرقام أو نسب معينة بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 7000 جنيه في يوليو الماضي، وبحسب التصريحات الحكومية الصادرة خلال الساعات الماضية، لم يتم تحديد القيمة النهائية للرواتب الآن، وتعمل الحكومة حالياً على الانتهاء من الإجراءات اللازمة وخطة زيادة المرتبات قبل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام المقبلة.