جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن جاهزية أحمد سيد "زيزو" للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك غدًا، بعد تأكد سلامته الكاملة من إصابة العضلة الخلفية وفقًا لنتائج الأشعة.

وأكد المصدر أن زيزو سيشارك في مران الفريق اليوم بشكل طبيعي، بعدما خاض جزءًا من تدريبات الكرة أمس، في إشارة واضحة لاقترابه بقوة من الظهور في المباراة المنتظرة، ما يمنح الجهاز الفني دفعة قوية قبل المواجهة الحاسمة.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة الزمالك غدا على ملعب استاد القاهرة الدولي في اطار منافسات الجولات الاخيره من بطولة الدوري المصري.