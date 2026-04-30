رئيس هيئه استاد القاهرة يكشف اخر الاستعدادات لمباراة القمة

كشف وليد عبدالوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة عن اخر الاستعدادات لاقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في اطار منافسات الدوري المصري.

وأكد عبدالوهاب عبر برنامج اللعيب على قناة ام بي سي مصر أنه سيتم فتح بوابات ستاد القاهرة الساعة 2 ظهرا غدا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي في جميع الدرجات.

وأضاف ان عدد الجماهير هو 20 ألف لنادي الزمالك و 20 ألف لنادي الأهلي باجمالي 40 ألف متفرج.

وتابع أن جماهير الزمالك والأهلي قاموا باعداد دخلات خاصه لمباراة القمة بدءا من اليوم وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنيه حتي يتم تقديم شكل جيد يليق بالكرة المصرية

واختتم متمنيا ان تقد المباراة بشكل جيد داخل الملعب