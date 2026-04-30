القمة المرتقبة.. مهيب يكشف آخر تطورات حالة زيزو

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، خلال برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، آخر التطورات المتعلقة بموقف لاعب الزمالك أحمد مصطفى “زيزو” قبل مواجهة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.



وأوضح مهيب أن زيزو أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة بعد خضوعه لفحوصات طبية أثبتت سلامته، رغم تأكيد اللاعب شعوره ببعض الإجهاد، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته أساسيًا أو كبديل يعود في النهاية للجهاز الفني للفريق.



وأضاف أن هناك حالة من الجدل حول الجبهة اليمنى في بعض الأحاديث الإعلامية، متسائلًا عن سبب الحديث عن وجود أزمة في هذا المركز رغم تواجد أحمد عيد، مؤكدًا أن اللاعب موجود ضمن خيارات الفريق، إلى جانب بعض الأسماء الأخرى في نفس المركز.



كما أشار إلى أن الاعتماد على أحمد عيد كظهير أيمن يجعل الحديث عن “أزمة” في هذا المركز غير مبرر من وجهة نظره، خاصة في ظل توافر بدائل داخل صفوف الفريق.



وتأتي هذه التصريحات في إطار حالة الترقب الكبيرة قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في الكرة المصرية.