رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يصل القاهرة اليوم لحضور مونديال الإسماعيلية

يصل إلى القاهرة اليوم محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وذلك لحضور افتتاح ومنافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات، التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 9 مايو المقبل، في حدث عالمي كبير يعكس ثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية لمصر.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الافتتاح رسميًا يوم السبت المقبل، بحضور عدد كبير من قيادات اللعبة عالميًا ولفيف من أبطال العالم، في مشهد منتظر أن يضفي قوة وزخمًا على البطولة التي تقام على أرض الفراعنة.

وعلى جانب آخر، تواصل اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، عملها على مدار الساعة، من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة تنظيمية تليق باسم ومكانة مصر، سواء على مستوى التنظيم أو النتائج الفنية.

وفي الإطار الفني، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة تضم 16 لاعبًا ولاعبة، بواقع 8 لاعبين و8 لاعبات، للمشاركة في منافسات البطولة.

قائمة منتخب الناشئين:

السيد علي عطية (المؤسسة العسكرية بالإسكندرية) مواليد 2006 وزن 65 كجم، محمود متولي (الفرسان الفيوم) مواليد 2007 وزن 71 كجم، إياد محمد (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2007 وزن 71 كجم، عبدالرحمن حسين (المشروع القومي) مواليد 2007 وزن 79 كجم، علي عبد الراضي (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2009 وزن 79 كجم، مصطفى محمود بكري (كهرباء القاهرة) مواليد 2007 وزن 88 كجم، مصطفى عبدالحي (نادي 23 يوليو) مواليد 2006 وزن 94 كجم، محمد مجدي (مؤسسة هايكستب) مواليد 2006 وزن +110 كجم.

قائمة منتخب الناشئات:

فاطمة عبدالنبي (المشروع القومي) مواليد 2011 وزن 48 كجم، بسمة جنيدي (المشروع القومي) مواليد 2009 وزن 53 كجم، ياسمين عبدالله (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2009 وزن 58 كجم، عبير محمد مصطفى (المشروع القومي) مواليد 2008 وزن 69 كجم، أميرة محمد عبد الرحمن (الترسانة) مواليد 2006 وزن 77 كجم، حنين السيد (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2007 وزن 77 كجم، رحمة أحمد (المشروع القومي) مواليد 2006 وزن 86 كجم، شمس محمد (شباب ناصر) مواليد 2006 وزن +86 كجم.

وتتواصل الجهود المكثفة داخل أروقة اللجنة المنظمة، برئاسة محمد عبد المقصود، لضمان تنظيم بطولة عالمية تليق بقيمة مصر، وتعكس الطفرة الكبيرة التي تشهدها رياضة رفع الأثقال خلال الفترة الأخيرة.