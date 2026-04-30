الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال يصل القاهرة اليوم لحضور مونديال الإسماعيلية

رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال
رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال
عبدالله هشام

يصل إلى القاهرة اليوم محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وذلك لحضور افتتاح ومنافسات بطولة العالم للناشئين والناشئات، التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية خلال الفترة من 2 إلى 9 مايو المقبل، في حدث عالمي كبير يعكس ثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية لمصر.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم الافتتاح رسميًا يوم السبت المقبل، بحضور عدد كبير من قيادات اللعبة عالميًا ولفيف من أبطال العالم، في مشهد منتظر أن يضفي قوة وزخمًا على البطولة التي تقام على أرض الفراعنة.

وعلى جانب آخر، تواصل اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، عملها على مدار الساعة، من أجل الخروج بالبطولة في أفضل صورة تنظيمية تليق باسم ومكانة مصر، سواء على مستوى التنظيم أو النتائج الفنية.

وفي الإطار الفني، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني قائمة تضم 16 لاعبًا ولاعبة، بواقع 8 لاعبين و8 لاعبات، للمشاركة في منافسات البطولة.

قائمة منتخب الناشئين:

السيد علي عطية (المؤسسة العسكرية بالإسكندرية) مواليد 2006 وزن 65 كجم، محمود متولي (الفرسان الفيوم) مواليد 2007 وزن 71 كجم، إياد محمد (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2007 وزن 71 كجم، عبدالرحمن حسين (المشروع القومي) مواليد 2007 وزن 79 كجم، علي عبد الراضي (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2009 وزن 79 كجم، مصطفى محمود بكري (كهرباء القاهرة) مواليد 2007 وزن 88 كجم، مصطفى عبدالحي (نادي 23 يوليو) مواليد 2006 وزن 94 كجم، محمد مجدي (مؤسسة هايكستب) مواليد 2006 وزن +110 كجم.

قائمة منتخب الناشئات:
فاطمة عبدالنبي (المشروع القومي) مواليد 2011 وزن 48 كجم، بسمة جنيدي (المشروع القومي) مواليد 2009 وزن 53 كجم، ياسمين عبدالله (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2009 وزن 58 كجم، عبير محمد مصطفى (المشروع القومي) مواليد 2008 وزن 69 كجم، أميرة محمد عبد الرحمن (الترسانة) مواليد 2006 وزن 77 كجم، حنين السيد (المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية) مواليد 2007 وزن 77 كجم، رحمة أحمد (المشروع القومي) مواليد 2006 وزن 86 كجم، شمس محمد (شباب ناصر) مواليد 2006 وزن +86 كجم.

وتتواصل الجهود المكثفة داخل أروقة اللجنة المنظمة، برئاسة محمد عبد المقصود، لضمان تنظيم بطولة عالمية تليق بقيمة مصر، وتعكس الطفرة الكبيرة التي تشهدها رياضة رفع الأثقال خلال الفترة الأخيرة.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

خطوة جديدة لدعم محدودي الدخل.. تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

الجبلي: نجاح الشراكة بين مصر وغانا يستلزم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

البنك المركزي: 29.4 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 8 شهور

المنوفي: الشائعات الغذائية تضغط على السوق .. والرقابة تضمن سلامة السلع

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

