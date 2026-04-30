عبد الله حسونة يتوج بذهبية أفريقيا للمصارعة ويكشف سر الحركة القاضية

حقق البطل المصري عبد الله حسونة إنجازًا رياضيًا مميزًا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مدينة الإسكندرية، ليؤكد حضوره القوي على الساحة القارية رغم كونها مشاركته الأولى في البطولة.

«الحركة القاضية» سر الفوز في النهائي

كشف حسونة عن سر تفوقه في المباراة النهائية، موضحًا أن الحركة الفنية التي حسم بها النزال أمام منافسه التونسي لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تدريب مكثف واستعداد مسبق.

وأكد خلال صباح الخير يا مصر أنه كان يضع جميع السيناريوهات المحتملة في اعتباره قبل المباراة، وهو ما ساعده على التعامل مع مجريات اللقاء بثقة وتركيز حتى حسم المواجهة لصالحه.

استعداد قوي وتركيز كامل

أوضح بطل أفريقيا أن منافسه حاول تنفيذ حركة حاسمة خلال اللقاء، لكنه لم يفاجأ بها، بفضل التحضير الجيد والتركيز العالي طوال البطولة

وأشار إلى أن الالتزام بالتدريبات والعمل الجاد كانا العامل الأساسي وراء تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن النجاح لم يأتِ صدفة، بل نتيجة مجهود مستمر.

دعم الأسرة والمدربين

وجّه حسونة الشكر إلى مدربيه وأسرته، مشددًا على أن دعمهم كان عنصرًا حاسمًا في مسيرته، وساهم بشكل كبير في وصوله إلى منصة التتويج.

بداية قوية في أول مشاركة قارية

لفت اللاعب إلى أن هذه البطولة تُعد أول مشاركة له في بطولة أفريقيا، ورغم ذلك نجح في تحقيق الذهب، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو طموحات أكبر.

وأكد أن هدفه القادم هو المنافسة على بطولة العالم، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

إشادة دولية بالمستوى الفني

حظي أداء حسونة بإشادة واسعة، حيث نشر الاتحاد الدولي للمصارعة لقطات من المباراة النهائية عبر منصاته الرسمية، مشيدًا بالمستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعب المصري خلال البطولة.

يُعد تتويج عبد الله حسونة بذهبية أفريقيا خطوة مهمة في مسيرته الرياضية، وبداية واعدة نحو تحقيق المزيد من البطولات، في ظل امتلاكه المهارة والإصرار والدعم اللازم للوصول إلى العالمية.