360 سنة حبس.. تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد مستريح السيارات
تصعيد محسوب أم تمهيد لمواجهة؟ .. واشنطن تلوّح بخيارات عسكرية جديدة ضد إيران | فيديو
انقطاع الكهرباء بمحطة محولات شرق بنها 3 أيام .. تعرّف على جدول الأماكن
وكالة الأنباء اللبنانية: 9 شهداء و13 مصابًا جراء غارات للاحتلال على عدة بلدات في جنوب لبنان
«عون» يُطالب الاحتلال باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين
يسري نصر الله: المخرج ليس مركز الكون.. والتصوير عمل جماعي
الأسهم الأوروبية تتراجع مع تصاعد مخاوف الشرق الأوسط وترقب قرارات الفائدة
ناجح ومكمل .. شوبير يدافع عن نجله مصطفى بعد ثلاثية بيراميدز
الأمم المتحدة تحذّر: استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يعطل الخدمات الأساسية
القمة 132.. تعديلات طفيفة بصفوف الزمالك أمام الأهلي في الدوري
أخبار تهمك.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس | فيديو
جلسة مرتقبة بين وزير الرياضة واتحاد الكرة لإقامة مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين
عبد الله حسونة يتوج بذهبية أفريقيا للمصارعة ويكشف سر الحركة القاضية

حقق البطل المصري عبد الله حسونة إنجازًا رياضيًا مميزًا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة، التي استضافتها مدينة الإسكندرية، ليؤكد حضوره القوي على الساحة القارية رغم كونها مشاركته الأولى في البطولة.

«الحركة القاضية» سر الفوز في النهائي

كشف حسونة عن سر تفوقه في المباراة النهائية، موضحًا أن الحركة الفنية التي حسم بها النزال أمام منافسه التونسي لم تكن وليدة اللحظة، بل نتيجة تدريب مكثف واستعداد مسبق.

وأكد خلال صباح الخير يا مصر أنه كان يضع جميع السيناريوهات المحتملة في اعتباره قبل المباراة، وهو ما ساعده على التعامل مع مجريات اللقاء بثقة وتركيز حتى حسم المواجهة لصالحه.

استعداد قوي وتركيز كامل

أوضح بطل أفريقيا أن منافسه حاول تنفيذ حركة حاسمة خلال اللقاء، لكنه لم يفاجأ بها، بفضل التحضير الجيد والتركيز العالي طوال البطولة

.

وأشار إلى أن الالتزام بالتدريبات والعمل الجاد كانا العامل الأساسي وراء تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا أن النجاح لم يأتِ صدفة، بل نتيجة مجهود مستمر.

دعم الأسرة والمدربين

وجّه حسونة الشكر إلى مدربيه وأسرته، مشددًا على أن دعمهم كان عنصرًا حاسمًا في مسيرته، وساهم بشكل كبير في وصوله إلى منصة التتويج.

بداية قوية في أول مشاركة قارية

لفت اللاعب إلى أن هذه البطولة تُعد أول مشاركة له في بطولة أفريقيا، ورغم ذلك نجح في تحقيق الذهب، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو طموحات أكبر.

وأكد أن هدفه القادم هو المنافسة على بطولة العالم، ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

إشادة دولية بالمستوى الفني

حظي أداء حسونة بإشادة واسعة، حيث نشر الاتحاد الدولي للمصارعة لقطات من المباراة النهائية عبر منصاته الرسمية، مشيدًا بالمستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعب المصري خلال البطولة.

يُعد تتويج عبد الله حسونة بذهبية أفريقيا خطوة مهمة في مسيرته الرياضية، وبداية واعدة نحو تحقيق المزيد من البطولات، في ظل امتلاكه المهارة والإصرار والدعم اللازم للوصول إلى العالمية.

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

الأهلي

الموضوع انتهى.. شبانة يكشف موعد رحيل توروب عن الأهلي

محمد صلاح

طلب 20 مليون يورو سنويا.. تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. جهازك بينها ؟

واتساب سيتوقف نهائياً عن هذه الأجهزة.. هل جهازك بينها ؟

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

الزمالك

هنطبق اللائحة.. رابطة الأندية تكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك وسموحة

الدواجن

تجاوزت 100 جنيه.. صعود جديد في أسعار الدواجن البيضاء بالأسواق

إمام عاشور

مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

عدل الإسلام الذي أبهر التاريخ.. قاضٍ حكم ضد عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب.. فماذا حدث؟

شيخ الأزهر يستقبل سفير سلطنة عمان بالقاهرة

رئيس جامعة الأزهر يعلن افتتاح كليتي الآثار والتكنولوجيا العام المقبل

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية

تحذير عاجل .. القومي للأورام يكشف عن علاجات للسرطان تهدد حياة المرضي

السرطان
السرطان
السرطان

بملابس رياضية.. هيفاء وهبي تتألق برشاقتها فى أحدث ظهور

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

وحش الـ SUV الصيني.. تفاصيل تانك 700 ‏V8‎‏ موديل 2026‏ قبل طرحها

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

