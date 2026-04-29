من الهزيمة إلى الذهب.. لقطة مستحيلة لـ عبد الله حسونة تبهر العالم |خاص

خطف اللاعب المصري الصاعد "عبد الله حسونة"، ابن محافظة الإسماعيلية والبالغ من العمر 16 عاماً، أنظار متابعي الرياضة حول العالم، بعد تحقيقه ميدالية ذهبية تاريخية في البطولة الإفريقية للمصارعة الرومانية، إثر نزال حبس الأنفاس حسمه بمهارة استثنائية في اللحظات الأخيرة.

قلب حسونة موازين المباراة في ثانية واحدة بحركة فنية مذهلة، فبينما كان المنافس التونسي مسيطراً وقريباً من حسم النزال، استغل البطل المصري وضعية سقوطه للأمام ليخدع خصمه بمرونة جسدية فائقة، محولاً تأخره إلى فوز ساحق أذهل الحضور والمتابعين.

احتفى الاتحاد الدولي للمصارعة بهذا الأداء غير التقليدي، حيث نشر فيديو اللقطة عبر منصاته الرسمية، معرباً عن دهشته من الذكاء التكتيكي والموهبة الفريدة التي أظهرها اللاعب الشاب، مما جعله "تريند" عالمي تتداوله الأوساط الرياضية الأجنبية والمحلية.

كشف المصارع الشاب في بث مباشر لموقع "صدى البلد" عن كواليس اللحظة التاريخية، مؤكداً أن الحركة الشهيرة التي أبهرت الجميع لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتيجة تدريبات شاقة ومكثفة مع مدربه قبل انطلاق البطولة، ليتم تنفيذها في الوقت القاتل من المباراة النهائية.

أعرب حسونة عن سعادته الغامرة بردود الأفعال الواسعة، مشيراً إلى أنه فوجئ بانتشار الفيديو عالمياً وتلقيه إشادات من زملائه الأجانب، معتبراً أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية لمشوار طويل يسعى خلاله للوصول إلى منصات التتويج العالمية ورفع علم مصر في المحافل الدولية.

وجّه البطل المصري الشكر لكل من سانده في رحلته، مؤكداً أن مشاركته في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالإسكندرية تمثل خطوة محورية في مسيرته الرياضية، وطموحه القادم يتركز على صقل موهبته وتطوير أدائه للمنافسة على ألقاب عالمية كبرى.