الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

31 دولة تتنافس في الإسكندرية.. مصر تستضيف البطولة الإفريقية للمصارعة

منار عبد العظيم

تستضيف مصر حاليًا البطولة الإفريقية للمصارعة بمختلف أنواعها (الرومانية، الحرة، النسائية والشاطئية) في الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تتنافس 31 دولة إفريقية في هذا الحدث الرياضي الكبير.

 البطولة التي بدأت في 25 أبريل 2026، ستستمر حتى 5 مايو، وتعد واحدة من أهم البطولات القارية في المصارعة.

مصر تدعم تنظيم البطولات الكبرى

العميد سعيد صلاح، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، أكد خلال صباح الخير يا مصر أن مصر تواصل دعمها الكبير لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على توفير أفضل الأجواء التنظيمية والفنية لضمان نجاح البطولة. وأوضح أن مصر تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات القارية والدولية.

عبد الله حسونة يتألق في البطولة ويفوز بذهبية الرومانية

وفي سياق البطولة، خطف البطل المصري الصاعد عبد الله حسونة الأنظار بعد فوزه بالميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية في وزن فوق 55 كجم، تحت 17 سنة.

 الشاب البالغ من العمر 16 عامًا أظهر مهارات استثنائية في ساحة المنافسة، وحظيت حركته المميزة بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

حسونة يشعل منصات التواصل: 11 مليون مشاهدة لحركته المميزة

اللاعب الشاب عبد الله حسونة أشعل السوشيال ميديا بعد الأداء الرائع الذي قدمه، حيث تخطت مشاهدات الفيديو الذي يظهر فيه حاجز الـ11 مليون مشاهدة، ما يجعله في مرمى أنظار عشاق المصارعة في مصر والعالم العربي.

 الحركة المميزة التي قدمها حسونة أعادت إلى الأذهان أسطورة المصارعة المصرية كرم جابر، ما زاد من التوقعات الكبيرة لمستقبله.

البطولة الإفريقية للمصارعة الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية تستضيف مصر حاليًا البطولة الإفريقية للمصارعة

