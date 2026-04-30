المصارع عبدالله حسونة: اللقطة المتداولة جزء من خطة مدروسة وليست صدفة

قال عبد الله حسونة، بطل أفريقيا في المصارعة الرومانية، إن الحركة التي انتشرت له بشكل واسع خلال مشاركته في بطولة أفريقيا كانت جزء من خطة مدروسة داخل النزال وليست صدفة.

وأضاف حسونة: “دي كانت جزء من الخدعة في الماتش، والحمد لله ربنا وفقني وقدرت أخلصها بشكل كويس”، موضحًا أن هذه الحركة في المصارعة تُسمى “تلفيحة” أو “كونتر”، وهي حركة مضادة للخروج من وضع صعب والسيطرة على الخصم.

وتابع أنه بدأ ممارسة المصارعة منذ سن 5 سنوات، ويبلغ حاليًا 16 عامًا، مشيرًا إلى أن بطولة أفريقيا الحالية تُعد أول مشاركة دولية له، رغم مشاركاته السابقة في بطولات محلية ودولية داخل مصر.

وأوضح: “أنا لسه في أولى ثانوي، ودي أول بطولة أفريقيا أشارك فيها، وعندي بطولات تانية قبل كده زي بطولة إبراهيم مصطفى بالإسكندرية وبطولات جمهورية”، مضيفًا أنه سعيد جدًا بردود الفعل بعد انتشار اللقطة على مواقع التواصل ووصولها لملايين المشاهدات، ونشرها عبر صفحات الاتحاد الدولي.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه فوجئ بتفاعل اللاعبين الأجانب معه بعد انتشار الفيديو، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت دافع كبير له للاستمرار وتحقيق بطولات أكبر.