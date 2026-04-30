مفيش زيه.. شبانة يكشف حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن كل ما يتردد بشأن رحيل إمام عاشور عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري غير صحيح.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC":"كل ما يتردد عن رحيل إمام عاشور نهاية الموسم الجاري غير صحيح، ومفيش في لاعبي الأهلي من يمتلك قدراته".

وأضاف:"هناك مشكلة تخص إمام عاشور لا بد من حلها، وعلى إدارة الكرة التدخل سريعًا، لأنه لا يوجد لاعب قادر على نقل الهجمة من وسط الملعب إلى الهجوم بنفس كفاءته".

وأتم:"عندما يكون إمام عاشور في مستواه، ينعكس ذلك على أداء زيزو وتريزيجيه، ولا يوجد لاعب في الأهلي سيتألق إلا إذا استعاد إمام مستواه وظهر بإمكاناته الحقيقية".