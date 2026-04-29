طه جبريل
اقتصاد

بحضور 4 وزراء.. "القابضة للسياحة" تدشن مشروعا جديدا في خان الخليلي بإدارة عالمية..صور

علياء فوزى

دشنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام مشروعا سياحيا جديدا ومتميزا بمنطقة خان الخليلي التاريخية بمحافظة القاهرة، يضم مطعمين يتم تشغيلهما وإدارتهما بالتعاون مع شركة "أوبروي" العالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

يأتي التدشين  في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والمزارات السياحية والتراثية، وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، من خلال تقديم تجارب ضيافة متطورة وفق المعايير العالمية.

وشهد حفل الافتتاح، حضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد غنيم رئيس المتحف المصري الكبير،  إلى جانب النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والنائب عصام الرتمي عضو مجلس الشيوخ، و سي سوشما نائب رئيس البعثة الهندية بالقاهرة، فضلًا عن مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس الإدارة، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي، وذلك تأكيد على أهمية المشروع ودوره في دعم جهود تطوير القطاع السياحي.

ويقع المشروع في موقع متميز في قلب منطقة خان الخليلي التاريخية، بالقرب من مطعم ومقهى نجيب محفوظ (التابع لشركة مصر للسياحة - إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق)، حيث تم تطوير المبنى بالكامل وفق المواصفات والمعايير العالمية، بما يضمن تقديم تجربة ضيافة متكاملة تمزج بين أصالة التراث وروح الحداثة.

ويضم المشروع مطعمين رئيسيين:
"خان الباشا" المتخصص في تقديم المأكولات الشرقية الأصيلة، "دربار" الذي يقدم تجربة متميزة للمطبخ الهندي، بما يعكس تنوعًا ثقافيًا ومذاقيًا يثري تجربة الزائرين، إلى جانب عدد من البازارات السياحية. 

كما يتضمن المشروع مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تعكس الطابع الثقافي الفريد لمنطقة خان الخليلي، بما يسهم في خلق تجربة سياحية متكاملة تجمع بين جودة المذاق وسحر الأجواء التراثية.

ويتكون المبنى من دور أرضي وطابقين بالإضافة إلى سطح، وقد شملت أعمال التطوير تدعيمًا إنشائيًا شاملًا، إلى جانب تنفيذ متكامل للأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال الفرش، والإضاءة، وتجهيزات المطابخ، وأدوات المائدة، بما يواكب معايير الجودة العالمية.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة القابضة للسياحة والفنادق الهادفة إلى تطوير وتحديث محفظة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتعاون مع كبرى الشركات العالمية، دعمًا لخطط الدولة الرامية إلى زيادة الحركة السياحية وتحقيق تنمية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

 ويأتى هذا التوجه نحو تقديم منتجات سياحية متطورة لمساهمة في تعزيز مكانة القاهرة على خريطة السياحة العالمية.

