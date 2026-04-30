6 درجات مرة واحدة.. موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

تترقب البلاد انكسار الموجة الحارة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتحسن تدريجي في الطقس خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في مصر

تشهد البلاد حالة من الترقب لانكسار الموجة الحارة التي أثرت على مختلف المحافظات خلال الأيام الماضية، خاصة مناطق الصعيد التي سجلت درجات حرارة مرتفعة بشكل لافت.

ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن التحسن في الأحوال الجوية سيبدأ تدريجيًا مع تدفق كتل هوائية أقل حرارة، ما يسهم في تراجع حدة الطقس الحار.

درجات الحرارة المتوقعة

ومن المتوقع أن يبدأ الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد، حيث تسجل العظمى نحو 26 درجة مئوية، مقارنة بـ32 درجة يوم السبت، على أن تستمر درجات الحرارة في التراجع الطفيف خلال الأيام التالية لتستقر عند حدود 25 درجة مئوية، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في الأجواء العامة.

وهذا التغير يأتي نتيجة تحرك الكتل الهوائية وتبدل مصادرها، ما يؤدي إلى كسر سيطرة الموجة الحارة التي استمرت لفترة وأثرت على الأنشطة اليومية للمواطنين.

كما يُتوقع أن يسهم هذا التحسن في عودة الطقس إلى معدلاته الطبيعية، مع انخفاض ملحوظ في نسب الإحساس بالحرارة.

وفي ظل هذه التقلبات الجوية، ينصح خبراء الأرصاد بضرورة متابعة التحديثات اليومية، خاصة مع تغير درجات الحرارة بين الليل والنهار.

كما يُفضل الإكثار من شرب المياه، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس خفيفة تسمح بتهوية الجسم.

ويُعد انكسار الموجة الحارة بمثابة فرصة لاستعادة التوازن المناخي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض يتراوح بين 6 و7 درجات مئوية، ما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية ويمنح المواطنين أجواء أكثر اعتدالًا لممارسة أنشطتهم المختلفة.

الجو في مصر

ومع اقتراب انتهاء تأثير الموجة الحارة، تبدو المؤشرات الجوية إيجابية نحو فترة أكثر اعتدالًا واستقرارًا في درجات الحرارة، وهو ما يعزز الشعور بالراحة لدى المواطنين بعد أيام من الطقس القاسي.

ويعكس هذا التحول السريع في الأحوال الجوية طبيعة التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام، حيث تتبدل الكتل الهوائية بشكل متسارع بين الحار والمعتدل.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء المنعشة نسبيًا خلال الأيام التالية، مع تحسن ملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل، ما يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل الإجهاد الناتج عن ارتفاع الحرارة.

كما يُتوقع أن تنعكس هذه التغيرات بشكل إيجابي على مختلف القطاعات، سواء في الأنشطة اليومية أو العمل أو حتى الحركة التجارية.

وفي الوقت نفسه، تظل المتابعة المستمرة لنشرات الطقس أمرًا ضروريًا، خاصة في ظل احتمالية حدوث تقلبات مفاجئة، وهو ما يتطلب استعدادًا دائمًا للتكيف مع أي تغييرات مناخية.

وبشكل عام، فإن انكسار الموجة الحارة يمثل بداية مرحلة أكثر اعتدالًا، تعيد التوازن للأجواء وتوفر بيئة مناسبة لممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.