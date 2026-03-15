رسمياً وخلال ساعات.. صرف مرتبات شهر مارس 2026

ساعات قليلة وتبدأ وزارة المالية في عملية صرف مرتبات شهر مارس2026 بعد قرار تبكيرها رسمياً بمناسبة عيد الفطر2026 المقرر نهاية الأسبوع الجاري، حيث قررت المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات مارس عن موعدها الأصلي بحوالي أسبوع، وذلك تسهيلاً على المواطنين لسد احتياجاتهم قبل موعد عيد الفطر.

تبكير صرف مرتبات مارس

وفقًا لوزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتم تبكير صرف مرتبات شهر مارس؛ لتبدأ اعتبارًا من يوم غدا الاثنين 16 مارس، للعاملين بالدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتيسير حياة الموظفين، خاصة في هذه الأيام الأخيرة من رمضان، إذ تتزايد المصروفات الأسرية مع استعدادات العيد وشراء مستلزماته.



ومن المقرر أن تبدأ إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، على أن تستمر عمليات الصرف لبقية الجهات والهيئات الحكومية بشكل تدريجي لضمان انتظام عملية السحب وعدم حدوث تكدس على ماكينات الصراف.





صرف مرتبات مارس2026 غداً الأثنين

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالى، غدًا الإثنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار «التسهيلات التى ننتهجها فى كل الاتجاهات».

سرعة بدء إجراءات صرف مرتبات مارس

وأضاف الوزير: مستمرون فى مسار «التسهيل» على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.

قال الوزير، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من غد الإثنين، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

الفئات المستفيدة من تبكير صرف مرتبات مارس 2026

يشمل القرار جميع العاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية.

الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

قطاع التعليم (معلمين وإداريين).

كل الجهات الحكومية التي تتبع نظام صرف الرواتب عبر وزارة المالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى دعم الموظفين ماليًا خلال الأعياد والمناسبات التي تشهد زيادة في المصروفات.

أماكن صرف مرتبات مارس 2026

يمكن لجميع الموظفين والمعلمين الحصول على مرتبات مارس2026 عبر وسائل متعددة تشمل:

-ماكينات الصراف الآلي (ATM)

-فروع البنوك الحكومية والخاصة

-مكاتب البريد المصري



وأكدت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة طوال فترة الصرف وفق الجدول الزمني الرسمي، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي ازدحام أو تأخير، وضمان راحة الموظفين أثناء استلام حقوقهم.

موعد زيادة المرتبات2026

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن تفاصيل أولية بشأن زيادة المرتبات المرتقبة للموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم عرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنها تأتي لتعزيز الدعم المباشر للعاملين بالدولة.

كم ستكون زيادة المرتبات الجديدة؟

وحتى الآن، لم يعلن رئيس الوزراء أو وزير المالية عن أرقام أو نسب معينة بشأن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 7000 آلاف جنيهاً في يوليو الماضي، وبحسب التصريحات الحكومية الصادرة خلال الساعات الماضية، لم يتم تحديد القيمة النهائية للرواتب الآن، وتعمل الحكومة حالياً على الانتهاء من الإجراءات اللازمة وخطة زيادة المرتبات قبل اعتمادها والإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي خلال الأيام المقبلة.