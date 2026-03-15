وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس.. غدًا بمناسبة عيد الفطر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الحالى، غدًا الإثنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه تم تقديم صرف مستحقات العاملين بالدولة قبل العيد، لتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية، لافتًا إلى أننا نسعى بكل جهد لمساندة العاملين والتيسير عليهم فى إطار «التسهيلات التى ننتهجها فى كل الاتجاهات».

وأضاف أننا مستمرون فى مسار «التسهيل» على المواطنين من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا لتحسين جودة الخدمات.

قال الوزير، إنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية بالدولة للعمل على سرعة بدء إجراءات تقديم صرف مرتبات شهر مارس، استهدافًا لإتاحتها للعاملين بالدولة فى المواعيد المقررة، اعتبارًا من غد الإثنين، لافتًا إلى أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.