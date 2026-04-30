زى الخليج.. طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها

تعد كبسة الفراخ من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وفي نفس الوقت اقل في التكلفة من كبسة اللحمة.

نعرض لكم طريقة عمل كبسة الفراخ من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

دجاج 8 قطع

أرز بسمتي

بصل مفروم

طماطم مبشورة

صلصة طماطم

سمنة

ليمون أسود

ورق لورا

كركم

حبهان

قرفة أعواد

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل كبسة الدجاج



في حلة بها سمنة شوحي الدجاج مع الملح والفلفل الأسود ثم ضعي الأرز والبصل والطماطم والصلصة والليمون.

أضيفي ورق اللورا والكركم والحبهان والقرفة وقلبيهم جيدا ثم ضعي ماء مغلي وغطيه واتركيه على نار هادئة حتى تمام الطهي وتقدم ساخنة وتزين بالبقدونس أو الصنوبر أو الفلفل الحار وبالهنا والشفا.