تقاعس عن التدريبات.. غضب داخل الإسماعيلي بسبب مروان حمدي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك غضبا داخل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، تجاه اللاعب مروان حمدي جناح الفريق بسبب توقيعه لأحد أندية الدوري الممتاز في الوقت الماضي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، مروان حمدي عقده بينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانضمام لأي فريق في الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

وتابع، مروان حمدي لم يشارك في أي مباراة مع الإسماعيلي منذ لقاء طلائع الجيش يوم ٥ أبريل الماضي، وبعدها تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية ولم يشارك في أي مباراة من وقتها والبعض يرى أن اللاعب يتقاعس في التدريبات.

واختتم، مجلس إدارة نادي الإسماعيلي علمت أن اللاعب وقع مع نادي في الدوري الممتاز ولا يريد لعب مباريات مرة أخرى مع الدراويش حتى نهاية الموسم.