محمد شيحة: خالد جلال ترك بصمة واضحة مع الإسماعيلي.. وحسني عبدربه رمز للانتماء

أشاد محمد شيحة، نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفريق تحت قيادة المدير الفني خالد جلال، مؤكدًا أن له بصمة واضحة على أداء الدراويش خلال الفترة الأخيرة.



وقال شيحة، خلال ظهوره في برنامج “الماتش” الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إن خالد جلال يُعد من أفضل المدربين في الدوري المصري حاليًا، ويستحق الشكر على جهوده مع الفريق في ظل الظروف الصعبة.

وأضاف نائب رئيس الإسماعيلي السابق أن حسني عبد ربه يُعد أحد أبرز رموز النادي وعاشق حقيقي له، مشيرًا إلى أن ارتباطه بالدراويش يعكس قيمة الانتماء داخل النادي عبر تاريخه.