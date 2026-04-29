الإسماعيلي: نرفض الدمج مع الأندية الاستثمارية.. ومينفعش الدوري من غير الدراويش

أكد علي غيط نائب رئيس الإسماعيلي، أن الجمهور رافض تماما لفكرة الدمج مع الأندية الاستثمارية حفاظا على هوية النادي الإسماعيلي



وقال غيط في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مينفعش دوري بدون الإسماعيلي لأسباب كثيرة مثل التاريخ والجماهيرية، الإسماعيلي يحتاج إلى تكاتف الجميع



واضاف: لا يجوز أن نقول ان الإسماعيلي يدخل في اندماج مع نادي آخر ، النادي الإسماعيلي وغزل المحلة أضافوا للدوري المصري، وجود الإسماعيلي امر هام لزيادة سعر الدوري المصري

وتابع: وجود الإسماعيلي يزيد من سعر الدوري المصري، ووارد أن يكون استثمار او شراكة مع نادي آخر استثمار حقيقي وليس دمج، وما تم عرضه علينا هو الدمج مع نادي استثماري ولكن جمهور الإسماعيلي لم تتقبل بالأمر ، واهلا بالاستثمار دون المساس بهوية النادي الإسماعيلي