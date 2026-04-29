الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر

أكد علي غيط نائب رئيس الإسماعيلي، ان الإسماعيلي يرفض تماما فكرة الهبوط، مطالبا بإلغاء الهبوط مرة أخرى مثل الموسم الماضي



وقال غيط في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا إف إم: الأندية الجماهيرية هي روح الدوري المصري، وإلغاء الهبوط الموسم الماضي لم يكن بسبب الإسماعيلي إنما خدمة لاندية أخرى من أجل بقاءها ومصالح معينة.



وأضاف: هبوط الإسماعيلي للقسم الثاني يضر بسمعة الكرة المصرية، قانون الرياضة الجديد أتاح فرصة كبيرة للاستثمار في الأندية.



وتابع: نطلب إلغاء الهبوط موسم آخر غير قابل للتجديد والأندية بتحب الإسماعيلي، والاهلي رفض إقامة الدوري المصري بدون الإسماعيلي وماذا يقع من ضرر على الأندية من تواجد الإسماعيلي وعانينا من ظروف قاسية للغاية.