أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل

تعرض وفد الاتحاد الإيراني لكرة القدم لـ أزمة حادة خلال الساعات الماضية في مؤتمر الكونجرس لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي انعقد في كندا.

وشارك المهندس هاني أبوريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي شهد تعديل لوائح كأس العالم، قبل 44 يومًا من انطلاق مونديال 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وقرر الوفد الإيراني الإنسحاب والعودة إلي تركيا وعدم حضور مؤتمر كونجرس الفيفا بعد أزمة حدثت فى مطار تورنتو الكندي.

بداية الأزمة

بوادر الأزمة الحادة بدأت لدى وصول وفد الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلي مطار تورنتو في كندا لحضور فعاليات مؤتمر كونجرس الفيفا وعدم إستكمال إجراءات الدخول للبلاد بداعي وجود عناصر من الحرس الثوري ضمن الوفد الرسمي.

قرار انسحاب

أعلن الاتحاد الإيراني علي الفور انسحاب الوفد الرسمي من المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في مدينة تورونتو الكندية، ضمن التحضيرات الخاصة بمونديال 2026.

وأصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم بيانا قال فيه: إن الوفد ضم رئيس الاتحاد مهدي تاج والأمين العام هدايت مومبيني ونائبه حامد مومني ووصل إلى مطار تورنتو في كندا بتأشيرات رسمية لحضور المؤتمر.

ووصف بيان الاتحاد الإيراني قرار الحكومة الكندية بالسلوك غير اللائق من جانب موظفي الهجرة في مطار تورنتو وقرر بعدها الوفد الإيراني العودة إلى تركيا.

موقف الفيفا

تواصل مسؤلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مع الوفد الإيراني وأبدى أسفه لما حدث مشددين في الوقت ذاته علي أن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا سوف يقوم بترتيب اجتماع رسمي مع ممثلي الاتحاد الإيراني في مقر الاتحاد الدولي.

كما تم إرسال ممثل من الفيفا إلى مطار تورونتو الكندي لمحاولة تهدئة الموقف وإحتواء الأزمة إلا أنها بائت بالفشل.

رد حكومة كندا

ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الكندية أكدت أن دخول أعضاء من وفد الاتحاد الإيراني لكرة القدم تابعين إلي تصنيف الحرس الثوري الإيراني إلى البلاد مرفوض مشيرة

ويشارك منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 ضمن مجموعة ضمت منتخبات مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.