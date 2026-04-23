الفيفا : لا نملك أي خطة بشأن استبدال منتخب إيران بإيطاليا في كأس العالم

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر داخل «فيفا»، أنّ الاتحاد الدولي لا يملك أي خطط في الوقت الحالي لاستبدال منتخب إيران بالمنتخب الإيطالي في النسخة المقبلة من المونديال، رغم المقترح الذي تقدم به مبعوث خاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف التقرير أنّ حالة الغموض التي تحيط بمشاركة المنتخب الإيراني، على خلفية التوترات السياسية القائمة، لم تدفع «فيفا» إلى دراسة أي بديل رسمي حتى الآن، مؤكدًا تمسكه بالقائمة الحالية للمنتخبات المتأهلة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يرفض أي مقترحات تتعلق بنقل مباريات منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026 إلى المكسيك، مؤكدًا تمسكه الكامل بجدول المباريات الذي تم اعتماده رسميًا في ديسمبر الماضي دون أي تعديلات.

وأوضحت الوكالة أن منتخب إيران يواصل استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق يوم 11 يونيو المقبل داخل العاصمة «طهران»، في ظل وعود قدمها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك العمل على تنظيم معسكر خارجي للفريق، يرجح أن يُقام في تركيا، التي سبق أن احتضنت مباريات ودية للمنتخب أمام نيجيريا وكوستاريكا.

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات مصر ونيوزيلندا وبلجيكا، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة المنتظرة.