مسيرة إيجابية.. الزمالك بلا خسارة في آخر 5 مباريات بين الدوري والكونفدرالية

يواصل الزمالك تقديم مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة بعدما حقق سلسلة نتائج إيجابية في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي في الدوري المصري الممتاز أو قاريا في بطولة كأس الكونفدرالية ليؤكد جاهزيته في سباق المنافسة خلال الموسم الجاري.

وخلال آخر خمس مباريات، نجح الفريق الأبيض في تحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، ليظهر حالة من الاستقرار الفني والصلابة الدفاعية تحت قيادة الجهاز الفني الذي يسعى للحفاظ على النسق التصاعدي قبل المراحل الحاسمة من الموسم.

واستهل الزمالك هذه السلسلة بتعادل سلبي أمام شباب بلوزداد في 17 أبريل 2026، في مباراة اتسمت بالحذر التكتيكي من الجانبين قبل أن يعود سريعا إلى طريق الانتصارات بفوز مهم على أوتوهو بنتيجة 2-1 في 22 مارس ضمن منافسات الكونفدرالية ليعزز من حظوظه في البطولة القارية.

وعلى الصعيد المحلي، واصل الزمالك تفوقه بتحقيق فوز ثمين على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في 6 مارس 2026، في مباراة أظهر فيها الفريق تماسكًا دفاعيًا وقدرة على حسم اللقاءات الصعبة، قبل أن يكرر الفوز في مواجهة حرس الحدود بنتيجة 2-0 يوم 20 فبراير، في لقاء سيطر عليه الأبيض أداء ونتيجة.

وفي آخر انتصار ضمن هذه السلسلة نجح الزمالك في التغلب على كايزر تشيفز بنتيجة 2-1 في 14 فبراير ضمن منافسات الكونفدرالية، في مباراة قوية عكست شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع الضغط في المواجهات القارية.

وتعكس هذه النتائج حالة من التوازن بين الدفاع والهجوم داخل صفوف الزمالك مع تطور واضح في الأداء الجماعي، ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل الاستحقاقات المقبلة سواء في سباق الدوري أو المنافسة على اللقب الأفريقي.

الزمالك في مواجهة بيراميدز

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومصيرية تجمع بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعا تنافسيا كبيرا بين الفريقين الساعيين نحو التتويج.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وسط أجواء جماهيرية مرتقبة نظرا لأهمية المواجهة في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعدما قدم أداءا قويا خلال المرحلة الماضية جعله في موقع الصدارة بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ليشتعل الصراع بين الفريقين في سباق القمة حيث لا يفصل بينهما سوى نقطتين فقط، ما يمنح المباراة أهمية استثنائية.