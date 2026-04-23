تاريخ يميل للأبيض.. هل يواصل الزمالك تفوقه أمام بيراميدز الليلة؟

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية ومصيرية تجمع بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل طابعا تنافسيا كبيرا بين الفريقين الساعيين نحو التتويج.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس على أرضية ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وسط أجواء جماهيرية مرتقبة نظرا لأهمية المواجهة في تحديد ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

يدخل الزمالك اللقاء متصدرا جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعدما قدم أداءا قويا خلال المرحلة الماضية جعله في موقع الصدارة بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ليشتعل الصراع بين الفريقين في سباق القمة حيث لا يفصل بينهما سوى نقطتين فقط، ما يمنح المباراة أهمية استثنائية.

تاريخ يميل للزمالك

وعلى صعيد المواجهات المباشرة، يمتلك الزمالك أفضلية تاريخية واضحة إذ التقى الفريقان في 25 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها الزمالك الفوز في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات فقط لبيراميدز، بينما حسم التعادل نتيجة 10 مواجهات.

وشهدت بعض هذه اللقاءات إثارة إضافية بعدما امتدت 4 مباريات إلى ركلات الترجيح، ابتسمت 3 منها لصالح الزمالك، مقابل فوز وحيد لبيراميدز.

ورغم التفوق التاريخي للفريق الأبيض فإن النتائج الأخيرة بين الفريقين تعكس تقاربا في المستوى حيث نجح الزمالك في تحقيق الفوز في آخر مواجهة جمعت الفريقين بالدوري يوم 1 مارس 2026 بهدف دون رد بينما تبادل الفريقان الانتصارات في مواجهات سابقة خلال عامي 2025 و2026، إلى جانب تعادلات مثيرة تؤكد صعوبة التكهن بنتيجة اللقاء المرتقب.

ترتيب بيراميدز

ويدخل بيراميدز المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما جمع 44 نقطة من 13 انتصارا و5 تعادلات مقابل 3 هزائم فقط في موسم يسعى خلاله الفريق لمواصلة الضغط على الزمالك وخطف الصدارة خاصة في ظل الأداء المتوازن الذي يقدمه منذ انطلاق النسخة الحالية من الدوري.

في المقابل، يدرك الزمالك أن الفوز في هذه المواجهة سيمنحه دفعة قوية نحو الاقتراب من اللقب بينما تعثره قد يعيد المنافسة إلى نقطة الصفر، وهو ما يزيد من أهمية اللقاء من الناحية الفنية والذهنية لكلا الفريقين.