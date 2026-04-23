رئيس الوزراء: دعم الصناعات ذات القيمة المضافة والمعتمدة على خامات محلية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع للزجاج المتخصص في صناعة الأواني المنزلية المقاومة للحرارة، بمنطقة السخنة الصناعية، ضمن جولته التي يقوم بها اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عددٍ من المصانع الجديدة، يرافقه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الاعتماد على الخامات المحلية في التصنيع، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على جذب استثمارات صناعية نوعية تدعم التوسع في التصدير وتقليل الواردات، خاصة في الصناعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من المهندس رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي أوضح أن المشروع يُعد من الصناعات المتخصصة في إنتاج الزجاج المنزلي المقاوم للحرارة (البورسليكات)، مضيفًا أن المصنع مُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تتراوح بين 6 و8 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 9000 طن.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن المصنع يتميز بكونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم العربي في هذا المجال، كما يعتمد على أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج من مصادر محلية، وفي مقدمتها السيليكا المصرية عالية الجودة.

وأشار إلى أن المصنع يستهدف توجيه أكثر من 70% من إنتاجه إلى التصدير للأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب توفير نحو 140 فرصة عمل مباشرة و300 فرصة عمل غير مباشرة.

وخلال جولته داخل المصنع، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مباشر مع عدد من العاملين، في إطار اهتمامه بالوقوف على أوضاعهم المهنية والمعيشية عن قرب؛ حيث استفسر منهم عن طبيعة المهام التي يقومون بها، ومدى رضاهم عن مستوى الأجور التي يتقاضونها، فضلًا عن أوضاعهم السكنية ومدى توافر سبل المعيشة الملائمة لهم.

وفي هذا السياق، أعرب العاملون عن ارتياحهم لبيئة العمل داخل المصنع، مؤكدين أنهم يحصلون على أجور مناسبة، فضلا عن استفادتهم من برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الشركة بشكل مستمر، بما يسهم في تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية.

بدوره، أوضح/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع هو استثمار أجنبي مشترك وأنه يُمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات الزجاجية داخل المنطقة الاقتصادية، ويعكس نجاح استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة القائمة على التكنولوجيا.

وأشار إلى أن منتجات المشروع تتميز بإمكانية إعادة تدويرها لمرات متعددة دون التأثير على خصائصها، بما يعزز استدامة الصناعة ويواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الأثر البيئي

وأضاف/ وليد جمال الدين، أن "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس" تعمل على دعم الصناعات التي تعتمد على مكونات محلية مرتفعة النسبة، بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المشروع يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للصناعات المتخصصة، خاصة في القطاعات غير التقليدية ذات الطلب العالمي المتزايد.