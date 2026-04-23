رئيس الوزراء: دعم الصناعات ذات القيمة المضافة والمعتمدة على خامات محلية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وضعت عليها الملابس بالدولاب.. الإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة بالبحيرة
خلاف على 1500 جنيه يتحول إلى جريمة قـ.تل في كرداسة
مصر تبدأ خطوات إعداد الاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان بحوار مجتمعي واسع.. شاهد
قمة من العيار الثقيل.. التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الزمالك بالدوري
صحة المنوفية تضبط مخالفات تهدد سلامة المرضى بالمراكز الطبية الخاصة
تصنيف مثير لمنتخبات مونديال 2026.. أين يقع الفراعنة بين كبار العالم؟
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة العشاء في التوقيت الصيفي الجديد 2026
مجمع إعلام قنا يناقش آليات التعامل مع الحيوانات الضالة
لا يستغل تعثر المنافسين.. فتحي سند يقلل من فرص الأهلي في الدوري
قمة مشتعلة على صدارة الدوري.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز
العفاسي يعلق على جدل أغنية «تبت يدين إيران»: ركزوا على كلمة وتجاهلوا قضايا أكبر
بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

كتب محمود مطاوع

  افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصنع  للزجاج المتخصص في صناعة الأواني المنزلية المقاومة للحرارة، بمنطقة السخنة الصناعية، ضمن جولته التي يقوم بها اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عددٍ من المصانع الجديدة، يرافقه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، واللواء هاني رشاد، محافظ السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الاعتماد على الخامات المحلية في التصنيع، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تركز على جذب استثمارات صناعية نوعية تدعم التوسع في التصدير وتقليل الواردات، خاصة في الصناعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وعلى هامش الافتتاح، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من المهندس رئيس مجلس إدارة المصنع، الذي أوضح أن المشروع يُعد من الصناعات المتخصصة في إنتاج الزجاج المنزلي المقاوم للحرارة (البورسليكات)، مضيفًا أن المصنع مُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تتراوح بين 6 و8 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 9000 طن.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن المصنع يتميز بكونه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم العربي في هذا المجال، كما يعتمد على أكثر من 90% من مدخلات الإنتاج من مصادر محلية، وفي مقدمتها السيليكا المصرية عالية الجودة.

وأشار  إلى أن المصنع يستهدف توجيه أكثر من 70% من إنتاجه إلى التصدير للأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب توفير نحو 140 فرصة عمل مباشرة و300 فرصة عمل غير مباشرة.

وخلال جولته داخل المصنع، حرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مباشر مع عدد من العاملين، في إطار اهتمامه بالوقوف على أوضاعهم المهنية والمعيشية عن قرب؛ حيث استفسر منهم عن طبيعة المهام التي يقومون بها، ومدى رضاهم عن مستوى الأجور التي يتقاضونها، فضلًا عن أوضاعهم السكنية ومدى توافر سبل المعيشة الملائمة لهم.

وفي هذا السياق، أعرب العاملون عن ارتياحهم لبيئة العمل داخل المصنع، مؤكدين أنهم يحصلون على أجور مناسبة، فضلا عن استفادتهم من برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الشركة بشكل مستمر، بما يسهم في تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم المهنية.

بدوره، أوضح/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع  هو استثمار أجنبي مشترك وأنه يُمثل إضافة مهمة لقطاع الصناعات الزجاجية داخل المنطقة الاقتصادية، ويعكس نجاح استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة القائمة على التكنولوجيا. 

وأشار إلى أن منتجات المشروع تتميز بإمكانية إعادة تدويرها لمرات متعددة دون التأثير على خصائصها، بما يعزز استدامة الصناعة ويواكب التوجهات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الأثر البيئي

وأضاف/ وليد جمال الدين، أن "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس" تعمل على دعم الصناعات التي تعتمد على مكونات محلية مرتفعة النسبة، بما يسهم في تعميق سلاسل القيمة المحلية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن المشروع يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز إقليمي للصناعات المتخصصة، خاصة في القطاعات غير التقليدية ذات الطلب العالمي المتزايد.

مصطفى مدبولي مصنع المقاومة للحرارة الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

علي غزلان و فرح شعبان

حقيقة انفصال البلوجر علي غزلان عن فرح شعبان؟

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

بالصور

جرأة وأناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
جرأة و إناقة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت زي المحلات.. تتبيلة سرية وطعم مدخن

طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة
طريقة عمل شاورما الفراخ في الطاسة

بالبرنيطة .. مى عمر ومحمد سامى فى آخر ظهور لهما

بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما
بالبرنيطة ..مى عمر و محمد سامى فى اخر ظهور لهما

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2
ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

فيديو

ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

تنفيذ بيانات لمكافحة الإرهاب في ختام فعاليات التدريب المصري الباكستاني رعد 2

رجل تركي وقبره

9 مرات.. رجل ينجو من الموت ويقرر حفر قبره بيده

عدنان صلاح

عريس جديد.. وفاة شاب مصري في شوارع إيطاليا بحادث غامض

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد