الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمعية مستثمري مرسى علم: نستهدف 90% إشغال صيفي.. و3 تحديات عالمية تواجهنا

السباحة
السباحة
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الموسم السياحي الصيفي في مصر يمثل جزءًا مهمًا من تدفقات العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن نسب الإشغال الفندقي ترتفع خلاله إلى ما بين 80% و90% في بعض المدن السياحية.

وأوضح أن التقارير الدولية ومراكز الأبحاث، إلى جانب وسائل إعلام عالمية، أشادت بالطفرة التي يشهدها القطاع السياحي المصري، لافتًا إلى تقرير البنك الدولي الذي أبرز نجاح مصر في سياسات تطوير السياحة.

وأضاف أن الموسم الحالي يواجه تحديًا عالميًا يتمثل في نقص وقود الطائرات وارتفاع أسعاره نتيجة اضطرابات إمدادات الطاقة، وتوقف حركة شحنات عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو 20% من تجارة الطاقة العالمية، وهو ما أدى إلى تقليص الرحلات الجوية عالميًا وإلغاء آلاف الرحلات حتى أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن السياحة الأوروبية تمثل النسبة الأكبر من السياحة الوافدة إلى مصر، في حين تعتمد أوروبا على دول الخليج في جزء كبير من احتياجاتها من وقود الطائرات، ما انعكس على تراجع المخزون الاستراتيجي عالميًا.

واقترح عبد اللطيف التوسع في الحملات الترويجية لاستهداف أسواق جديدة مثل شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، مع تطوير برامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية، والتنسيق مع ليبيا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتوفير وقود الطائرات.

البورصات السياحية 

وأكد أهمية التواجد القوي في البورصات السياحية العالمية وتبني أفكار غير تقليدية في الترويج، إلى جانب دعم أنماط سياحية جديدة تلبي احتياجات الأسواق المستهدفة.

وتوقع أن يشهد الموسم السياحي الصيفي نموًا ملحوظًا حال انتهاء أزمة مضيق هرمز وعودة استقرار إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بعوامل جذب قوية أبرزها الأمن والاستقرار وتنوع المقاصد السياحية.

ودعا إلى دعم الطيران العارض (الشارتر) وتقديم تسهيلات أكبر في رسوم الهبوط، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية من خلال برامج تناسب المواطنين في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.

