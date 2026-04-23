اتحاد الصناعات: تعميق التصنيع المحلي يدفع الصناعة المصرية لمزيد من النمو رغم التحديات

أكد اتحاد الصناعات المصرية، أن استراتيجية تعميق التصنيع المحلي التي تتبناها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، رغم التحديات والظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.



وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم أن الصناعة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة طفرة ملموسة انعكست على زيادة معدلات الاعتماد على المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للخامات ومدخلات الإنتاج، بما أسهم في دعم استقرار عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.



وأشار البيان إلى أن هذه الجهود ساعدت في تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على التوسع وزيادة التصدير في بعض القطاعات، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن السياسات الداعمة لتعميق التصنيع المحلي شجعت الاستثمارات الأجنبية العاملة في مصر على استكمال خططها التوسعية، بما ساهم في استقرار بيئة الإنتاج والحفاظ على معدلات تشغيل العمالة داخل المصانع.