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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء
أسماء عبد الحفيظ

علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء، يعد الماء عنصراً أساسياً للحفاظ على صحة الجسم، فهو يدخل في تنظيم درجة الحرارة، ونقل العناصر الغذائية، والتخلص من الفضلات، والحفاظ على عمل الأعضاء بشكل طبيعي. ورغم ذلك، لا ينتبه كثير من الأشخاص إلى أنهم لا يحصلون على كمية كافية من السوائل يومياً، خاصة في فصل الصيف أو مع زيادة النشاط البدني.

8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

ويؤكد  الدكتور يسري جبر استشارى الكلى من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الشعور بالعطش ليس دائماً أول علامة على حاجة الجسم إلى الماء، إذ يمكن أن تظهر إشارات أخرى تدل على بداية الإصابة بالجفاف،

1- جفاف الفم والشعور بالعطش

يعد جفاف الفم من أشهر العلامات التي تشير إلى حاجة الجسم إلى المزيد من السوائل. فعندما تقل كمية الماء في الجسم، يقل إنتاج اللعاب، ما يسبب الشعور بلزوجة الفم وجفاف الحلق.

 2- تغير لون البول

يعتبر لون البول مؤشراً مهماً على مستوى ترطيب الجسم. فالبول الأصفر الفاتح غالباً ما يدل على ترطيب جيد، بينما قد يشير اللون الأصفر الداكن إلى حاجة الجسم إلى شرب المزيد من الماء، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الأطعمة والأدوية قد تغير لون البول أيضاً.

3- الشعور بالتعب وقلة الطاقة

قد يؤدي نقص السوائل إلى الشعور بالإرهاق والخمول، لأن الجفاف قد يؤثر على تدفق الدم ووصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخلايا، مما يقلل من مستوى النشاط والتركيز.

4- الصداع المتكرر

يعد الصداع من الأعراض الشائعة للجفاف لدى بعض الأشخاص، إذ يمكن أن يؤدي انخفاض كمية السوائل إلى تغيرات في حجم السوائل المحيطة بالمخ، مما قد يسبب الشعور بالألم أو الضغط في الرأس.

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

5- جفاف الجلد وفقدان مرونته

يحتاج الجلد إلى كمية كافية من الماء للحفاظ على مظهره الصحي. وقد يلاحظ البعض جفاف البشرة أو فقدان مرونتها عندما لا يحصل الجسم على احتياجاته الكافية من السوائل.

6- الدوخة وصعوبة التركيز

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض ضغط الدم أو التأثير على وظائف الدماغ، مما يسبب الشعور بالدوار، وضعف التركيز، وتقلب الحالة المزاجية.

لا تنتظر الشعور بالعطش.. 8 علامات تدل على أن جسمك يحتاج إلى شرب المزيد من الماء

7- الإمساك

يلعب الماء دوراً مهماً في حركة الجهاز الهضمي، وعندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، قد تصبح حركة الأمعاء أبطأ ويزداد خطر الإصابة بالإمساك.

 8- الرغبة الشديدة في تناول الطعام

في بعض الأحيان يخلط الدماغ بين الشعور بالجوع والعطش، لذلك قد يشعر الشخص برغبة في تناول الطعام بينما يكون جسمه في الحقيقة بحاجة إلى شرب الماء.

كم يحتاج الجسم من الماء يومياً؟

لا توجد كمية واحدة تناسب جميع الأشخاص، إذ تختلف احتياجات الجسم من الماء حسب العمر، والوزن، ومستوى النشاط البدني، ودرجة حرارة الجو، والحالة الصحية. ومع ذلك، ينصح الخبراء بالحرص على شرب الماء بانتظام خلال اليوم وعدم انتظار الشعور بالعطش فقط.

متى يصبح نقص الماء خطيراً؟

إذا صاحب الجفاف أعراض مثل سرعة ضربات القلب، أو قلة التبول بشكل ملحوظ، أو التشوش الذهني، أو الإغماء، فيجب طلب المساعدة الطبية فوراً، لأن الجفاف الشديد قد يكون حالة طارئة.

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