العسل والماء الدافئ.. مشروبات لعلاج الكحة الناشفة

تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن، ويحتاج الكثير إلى مشروبات طبيعية لتهدئة الكحة الناشفة.

هناك عدة مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة الكحة الناشفة وتخفيف أعراضها، منها:

1. العسل والماء الدافئ:

ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافئ.

يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون.

يساعد في تهدئة الحلق وتقليل الكحة.

2. الزنجبيل:

شرائح الزنجبيل الطازج تغلى مع الماء لمدة 10 دقائق.

يمكن إضافة العسل لتحسين الطعم.

يعمل كمضاد للالتهابات ومهدئ للكحة.

3. اليانسون:

كوب من مغلي اليانسون يساعد في تخفيف التهيج في الحلق.

يحتوي على خصائص مهدئة تساعد على تخفيف الكحة.

4. النعناع:

مشروب النعناع الدافئ أو استنشاق بخاره.

يساعد في توسيع الشعب الهوائية وتهدئة الكحة.

5. الكركم بالحليب:

مزج ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الحليب الدافئ.

له خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للكحة.

6. الشاي الأخضر أو الأسود مع العسل:

مشروب دافئ يساعد على ترطيب الحلق وتخفيف التهيج.

7. القرفة:

غلي عود قرفة مع الماء، ويمكن تحليته بالعسل.

له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للحلق.



نصائح إضافية:

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الحلق.

تجنب المشروبات الباردة أو الغازية التي قد تزيد من تهيج الحلق.

إذا استمرت الكحة لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه.