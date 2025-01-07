قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم ملف تجديد زيزو ويسدد مستحقات اللاعبين الأسبوع المقبل
اصبر علينا شوية.. الزمالك يفاوض بديل جروس| من هو؟
الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بـ إنفلونزا الطيور
محمد فاروق: العين الإماراتي يترقب موقف زيزو مع الزمالك
الزمالك يرغب في تقليل مبلغ شراء بنتايك.. والسعيد لم يتلق عرضا من السويحلي
مصرع أحد عناصر قوات التحالف وإصابة اثنين خلال ضربة ضد داعش في العراق
البابا تواضروس: في عيد الميلاد نزداد فرحا وبهجة وسرورا بتهنئة الرئيس السيسي
محاولات للسيطرة على حريق مطعم سوري شهير بفيصل
حريق في خط الغاز بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء
مر فوق رأسه.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا خلال زيارة بلينكين لسيول
القصة الكاملة لبراءة ملحن ومخرجة من سب المطربة رودي
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 7-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

العسل والماء الدافئ.. مشروبات لعلاج الكحة الناشفة

الكحة
الكحة
ريهام قدري
×

تزداد المعاناة مع الكحة خلال فصل الشتاء وتغير الفصول، بسبب انتشار نزلات البرد والإنفلونزا المصحوبة بالسعال المزمن، ويحتاج الكثير إلى مشروبات طبيعية لتهدئة الكحة الناشفة. 

هناك عدة مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة الكحة الناشفة وتخفيف أعراضها، منها:

1. العسل والماء الدافئ:

ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافئ.

يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون.

يساعد في تهدئة الحلق وتقليل الكحة.

2. الزنجبيل:

شرائح الزنجبيل الطازج تغلى مع الماء لمدة 10 دقائق.

يمكن إضافة العسل لتحسين الطعم.

يعمل كمضاد للالتهابات ومهدئ للكحة.

3. اليانسون:

كوب من مغلي اليانسون يساعد في تخفيف التهيج في الحلق.

يحتوي على خصائص مهدئة تساعد على تخفيف الكحة.

4. النعناع:

مشروب النعناع الدافئ أو استنشاق بخاره.

يساعد في توسيع الشعب الهوائية وتهدئة الكحة.

5. الكركم بالحليب:

مزج ملعقة صغيرة من الكركم مع كوب من الحليب الدافئ.

له خصائص مضادة للبكتيريا ومهدئة للكحة.

6. الشاي الأخضر أو الأسود مع العسل:

مشروب دافئ يساعد على ترطيب الحلق وتخفيف التهيج.

7. القرفة:

غلي عود قرفة مع الماء، ويمكن تحليته بالعسل.

له خصائص مضادة للالتهابات ومهدئة للحلق.


نصائح إضافية:

شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الحلق.

تجنب المشروبات الباردة أو الغازية التي قد تزيد من تهيج الحلق.

إذا استمرت الكحة لفترة طويلة، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب وعلاجه.

الكحة الكحة الناشفة تهدئة الكحة الناشفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (ألف جنيه بالرقم القومي) - صورة أرشيفية

طريقة التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025 (اقبض 1000 جنيه بالرقم القومي)

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

500 جنيه.. زيادة المعاشات رسميًا لأعضاء هذه النقابة والصرف من الشهر الجاري

مني ابو الفتوح

شاركت في مسلسل ونيس.. وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

طقس

العاصفة تقترب.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاكهة تساعد على التخلص من دهون الكبد عليك تناولها

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر) - صورة أرشيفية

فاتورة التليفون الأرضي 2025 شهر يناير (رابط مباشر)

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه؟.. نائب رئيس اتحاد العمال يجيب

النائب أحمد السجيني

هل تشمل تعديلات الإيجارات القديمة تحريك القيمة أم تحرير العلاقة؟ السجيني يوضح

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد

المنيا خلال 24.. كدواني يهنئ الأخوة الأقباط ويفتتح سوق اليوم الواحد

محافظ الغربية

أجواء المحبة والوحدة الوطنية.. محافظ الغربية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يشارك في قداس عيد الميلاد ويقدم التهنئة لأبناء المحافظة

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟
ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة؟

عدو في بيتك.. أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول

أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك
أطعمة تدمر القلب وترفع الكوليسترول: عدو قاتل في بيتك

انهيار العضلات والأعصاب.. أضرار الإكثار من القهوة السريعة

القهوة
القهوة
القهوة

أطعمة لبشرة صحية متوهجة في الشتاء

أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء
أطعمة لبشرة صحية متوهجة فى الشتاء

فيديو

عادل امام

بطريقة كوميديا .. قصة تعليق عادل امام علي كرة قدم للفنانين

أصاله كامل

كراش الطفولة حامل … أصالة كامل تتصدر تريند السوشيال ميديا

منى فاروق

بتغني وبترقص .. خطوبة منى فاروق وتامر حسني اول المدعويين

بسمة بوسيل

الثالثة خلال شهرين .. بسمة بوسيل تتعرض لحادث بسيارتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد