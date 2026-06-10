بعد موجة صعود قوية.. أسعار النفط تستقر وسط ترقب تطورات الحرب

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أربك تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران اتجاه السوق، لكن الأسعار تلقت دعما من توقعات بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.27 بالمئة، إلى 91.70 دولار للبرميل بحلول ‌الساعة 0736 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا، أو 0.26 بالمئة، إلى 88.43 دولار للبرميل.

وارتفعت الأسعار في وقت سابق بعد تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تتراجع قرب سعر النسوية المسجل في الجلسة السابقة.

وقال المحلل تاماس فارجا من شركة (بي.في.إم) إن انخفاض المخزونات العالمية يدعم الأسعار، لكن انخفاض واردات الصين من النفط الخام يساهم في الحد من ⁠ارتفاعها، فضلا عن محدودية حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وأضاف "مع ذلك، يصعب التوفيق بين حالة غياب القلق السائدة حاليا والصراع المستمر الذي يعصف بأهم منطقة منتجة للنفط في العالم".

وضرب الجيش الأمريكي أهدافا إيرانية بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي في تصعيد جديد يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الهش أصلا بين واشنطن وطهران.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا إن أحدث الهجمات أدت إلى تحول تركيز المتعاملين مجددا نحو مخاطر الحرب واحتمال تعطل الإمدادات.

وأضافت "بينما لا تزال الجهود الدبلوماسية مستمرة، أعادت المواجهات العسكرية علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى أسواق النفط".



وقالت طهران ‌إنها ⁠ستستأنف الأعمال القتالية إذا واصلت إسرائيل مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان. ويقوض رفض إسرائيل إنهاء حملتها ضد الجماعة المدعومة من إيران جهود ترامب الرامية لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وايران من جهة أخرى، وتحويله إلى تسوية دائمة.

ولا تزال إيران تمنع معظم ⁠حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الذي كان يمر عبره 20 بالمئة من إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب. وفرضت واشنطن من جانبها حصارا على الموانئ الإيرانية.

وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أمس ⁠الثلاثاء إن حركة السفن في الخليج وصادرات النفط عبر مضيق هرمز آخذة في الارتفاع حتى في الوقت الذي تجد فيه واشنطن وطهران صعوبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ⁠أكثر من ثلاثة أشهر.

وأفادت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء بأن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي للأسبوع الثامن على التوالي، وانخفضت أيضا مخزونات البنزين.