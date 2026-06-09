أسعار النفط ترتفع وسط هشاشة الهدنة بين إيران وإسرائيل واستمرار المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما أبقت كل من إيران وإسرائيل الباب مفتوحًا أمام احتمال استئناف الهجمات المتبادلة، رغم إعلانهما وقف الأعمال العدائية عقب نداء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا، أو ما يعادل 0.14%، لتصل إلى 94.38 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، أو 0.12%، إلى 91.41 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد قفزت بما يصل إلى 5% خلال الجلسة السابقة بعد تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان، ما قلص الآمال بالتوصل إلى نهاية وشيكة للحرب الأوسع نطاقًا، قبل أن تتراجع المكاسب عقب إعلان القوات المسلحة الإيرانية انتهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.

وقال محللون اقتصاديون «رغم وجود بعض الارتياح نتيجة التوقف الأخير للضربات المباشرة، فإن المستثمرين غير مقتنعين بأن الهدنة ستصمد».

وأضافوا أن السوق تضع في الحسبان استمرار حالة عدم اليقين بدلًا من التوصل إلى تسوية دائمة.

وقالت إيران وإسرائيل إنهما أوقفتا الهجمات المتبادلة بعد مناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهما بالتوقف الفوري عن «إطلاق النار»، إلا أن طهران أكدت أنها ستستأنف الضربات إذا واصلت إسرائيل استهداف حزب الله في لبنان.

من جانبه، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»: «رغم أن ذلك ساعد في منع تفاقم الوضع، فإن المشهد الجيوسياسي لا يزال متوترًا، ولا تزال فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم بعيدة المنال».

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان مصور بثه التلفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيل سترد بقوة إذا شنت إيران هجومًا جديدًا.

كما كشف ترامب، في مقابلة نشرتها منصة «أكسيوس» يوم الإثنين، أنه حذر نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل بمفرده إذا عاد إلى الحرب مع إيران.

وأضاف ووترر: «السؤال الرئيسي يتمثل في ما إذا كانت جهود خفض التصعيد الحالية ستتحول أخيرًا إلى حل طويل الأمد، أم أننا أمام فترة هدوء مؤقتة أخرى فقط».

وتعد إعادة فتح مضيق هرمز أحد الملفات الرئيسية التي تضغط واشنطن بشأنها على طهران خلال محادثات السلام، إذ كان نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في نهاية فبراير.

وأعلنت القوات الأمريكية امس تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان بعدما حاولت الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية في انتهاك للحصار المفروض على إيران، بحسب بيان للجيش الأمريكي.