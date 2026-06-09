قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقطاع المياه 6 ساعات عن المهندسين.. وهذه المناطق تتأثر
490 مترًا مكعبًا.. وزير الري يدق ناقوس الخطر: نصيب الفرد من المياه تراجع
شباب الفراعنة يتحدون روسيا مجددًا.. وائل رياض يبحث عن تأكيد التفوق قبل تصفيات أمم أفريقيا
غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات بجنوب لبنان
بورصة "وول ستريت" تتعافى بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي وسط رهانات على قوة الاقتصاد الأمريكي
الاحتلال يشن غارات على منطقة المساكن الشعبية جنوب لبنان
هل يجوز للحاج نحر الفدية في بلده بعد العودة ؟.. الإفتاء تجيب
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي إعدادية الجيزة وهندسة المنيا بعد 20 دقيقة من الامتحان
احترس .. هذا الفعل يعرضك للحبس والغرامة
الأرصاد تحذر من استمرار الموجة الحارة.. الحرارة تصل إلى 44 درجة في جنوب الصعيد
في ختام مؤتمر جنيف.. وزير العمل يبحث مع "الدولي للتوظيف" فتح الأسواق الأوروبية لشباب مصر
سيف زاهر: منتخب مصر قادر على تحقيق إنجاز كبير في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسعار النفط ترتفع وسط هشاشة الهدنة بين إيران وإسرائيل واستمرار المخاوف بشأن الإمدادات

أسعار النفط ترتفع وسط هشاشة الهدنة بين إيران وإسرائيل واستمرار المخاوف بشأن الإمدادات
أسعار النفط ترتفع وسط هشاشة الهدنة بين إيران وإسرائيل واستمرار المخاوف بشأن الإمدادات
أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعدما أبقت كل من إيران وإسرائيل الباب مفتوحًا أمام احتمال استئناف الهجمات المتبادلة، رغم إعلانهما وقف الأعمال العدائية عقب نداء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 13 سنتًا، أو ما يعادل 0.14%، لتصل إلى 94.38 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 11 سنتًا، أو 0.12%، إلى 91.41 دولار للبرميل.

وكانت الأسعار قد قفزت بما يصل إلى 5% خلال الجلسة السابقة بعد تجدد الضربات الإسرائيلية على إيران والهجمات في لبنان، ما قلص الآمال بالتوصل إلى نهاية وشيكة للحرب الأوسع نطاقًا، قبل أن تتراجع المكاسب عقب إعلان القوات المسلحة الإيرانية انتهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل.

وقال محللون اقتصاديون «رغم وجود بعض الارتياح نتيجة التوقف الأخير للضربات المباشرة، فإن المستثمرين غير مقتنعين بأن الهدنة ستصمد».

وأضافوا أن السوق تضع في الحسبان استمرار حالة عدم اليقين بدلًا من التوصل إلى تسوية دائمة.

وقالت إيران وإسرائيل إنهما أوقفتا الهجمات المتبادلة بعد مناشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهما بالتوقف الفوري عن «إطلاق النار»، إلا أن طهران أكدت أنها ستستأنف الضربات إذا واصلت إسرائيل استهداف حزب الله في لبنان.

من جانبه، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي»: «رغم أن ذلك ساعد في منع تفاقم الوضع، فإن المشهد الجيوسياسي لا يزال متوترًا، ولا تزال فرص التوصل إلى اتفاق سلام دائم بعيدة المنال».

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان مصور بثه التلفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيل سترد بقوة إذا شنت إيران هجومًا جديدًا.

كما كشف ترامب، في مقابلة نشرتها منصة «أكسيوس» يوم الإثنين، أنه حذر نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل بمفرده إذا عاد إلى الحرب مع إيران.

وأضاف ووترر: «السؤال الرئيسي يتمثل في ما إذا كانت جهود خفض التصعيد الحالية ستتحول أخيرًا إلى حل طويل الأمد، أم أننا أمام فترة هدوء مؤقتة أخرى فقط».

وتعد إعادة فتح مضيق هرمز أحد الملفات الرئيسية التي تضغط واشنطن بشأنها على طهران خلال محادثات السلام، إذ كان نحو خُمس إمدادات النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في نهاية فبراير.

وأعلنت القوات الأمريكية امس تعطيل ناقلة نفط فارغة في خليج عُمان بعدما حاولت الإبحار إلى أحد الموانئ الإيرانية في انتهاك للحصار المفروض على إيران، بحسب بيان للجيش الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط التعاملات المبكرة احتمال استئناف الهجمات المتبادلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

شبورة

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ابراهيم فايق

إبراهيم فايق يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي وكواليس الاتفاق

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم

دعاء الأرق وعدم القدرة على النوم.. لمن يعاني التوتر ردّد كلمات تريح القلب وتبعث الطمأنينة

الاهلي

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

صبري نخنوخ

إخلاء سبيل الإعلامية جولي أمين في واقعة سيارات صبري نخنوخ واستكمال التحقيقات

ترشيحاتنا

منتخب مصر

لقطات من تدريب منتخب مصر الأول في "سبوكين" استعداداً لمواجهة بلجيكا

أمين عمر

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك بكأس العالم

احمد جوهر

رئيس المريخ البورسعيدي: الأندية الشعبية الأكثر تضررًا من زيادة المصروفات

بالصور

وفاة شخص تكشف ثغرة قاتلة في نظام تويوتا الذكي

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم.. احذرها

عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..
عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..
عوامل تزيد من خطر سرطان القولون والمستقيم..

إجراء 290 عملية جراحية بمستشفيات صحة الشرقية في يومين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تحذير خطير.. حرائق السيارات الكهربائية تعاود الاشتعال رغم إطفائها

حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية
حرائق السيارات الكهربائية

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد