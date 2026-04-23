الإشراف العام
اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تناقش مع وفد الاتحاد الأوروبي فرص التعاون

ولاء عبد الكريم


استقبل مركز التدريب والتشغيل المهني التابع لجمعية رجال أعمال إسكندرية وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي ضم ممثلين من ألمانيا وإسبانيا والسويد وبلجيكا ولاتفيا وبلغاريا وسلوفاكيا، برئاسة نيكولاس زايمس، الوزير المفوض ورئيس قسم التجارة والاستثمار بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وذلك لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات في مجالات التدريب والتأهيل لسوق العمل.
 

وشهد اللقاء حضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث تم استعراض برامج المركز التي تغطي 13 تخصصًا في التعليم الفني والتدريب المهني، إلى جانب بحث آفاق التعاون المستقبلية.


وأكد محافظ الإسكندرية خلال اللقاء ترحيبه بالوفد الأوروبي، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر والقارة الأوروبية، وتطورها في ضوء توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الشراكات الدولية، لافتًا إلى أن مركز VTEC يمثل نموذجًا ناجحًا في تأهيل الشباب ومواءمة مهاراتهم مع احتياجات سوق العمل، حيث ساهم في تدريب نحو 10 آلاف شاب وفتاة وتوفير آلاف فرص العمل.


وأشاد الوفد الأوروبي بدور جمعية رجال أعمال إسكندرية في دعم مجتمع الأعمال، وطرح رؤى عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدين تقديرهم لدورها في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.


ومن جانبه، استعرض محمد هنو جهود الجمعية ومركز VTEC في رفع كفاءة العمالة غير المدربة وتأهيلها بما يتوافق مع متطلبات الصناعة، مشيرًا إلى التعاون مع عدد من الجهات المانحة الأوروبية والدولية، من بينها الوكالات الألمانية GIZ وKFW وBMZ، إلى جانب جهات هولندية وتشيكية وفرنسية ويابانية وكورية وأمريكية، وبرنامج الأغذية العالمي WFP الذي يوفر تدريبات لـ1000 متدرب، فضلًا عن منحة جديدة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO لتدريب 200 متدرب.


ودعا هنو إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مؤكدًا أهمية دعم الشراكات متعددة الأطراف لتعزيز حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.

