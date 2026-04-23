قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الإسلاميَّة يواصل متابعة الاجتماعات الشهريَّة لمناطق الوعظ
اتحاد الكرة يؤكد استعداده لاستقبال كل وفود الأندية مع تطوير تقنية الـ VAR
4 محاذير.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة بيراميدز؟
من القطاعات الواعدة.. رئيس الوزراء يفتتح مصنعًا لإعادة تدوير البلاستيك بالسخنة باستثمارات 5 ملايين دولار
اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية
اتحاد الكرة : نثمن دور الأهلي باعتباره أحد الركائز الأساسية في الرياضة المصرية
موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة
في الذكرى الـ 44.. مفتي الجمهورية مُهنئًا الرئيس السيسي: سيناء رمز العزة والكرامة للمصريين
وزير الخارجية الإندونيسي ينفي فرض رسوم جمركية على المرور عبر مضيق ملقا
ماكرون يبحث في قبرص واليونان تعزيز الشراكات الاستراتيجية وقضايا الاستقرار الإقليمي
مشروب الطاقة.. أضراره ومتى يجب تناوله
رئيس الوزراء: نعمل على ترسيخ شعار صنع في مصر عبر منتجات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هل ينجح رفع عائد الشهادات في إعادة توجيه المدخرات نحو الجهاز المصرفي؟

ولاء عبد الكريم

في خطوة تعكس تحركًا محسوبًا داخل القطاع المصرفي، قرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر رفع أسعار العائد على الشهادات بأكثر من 1%، وهو ما يحمل دلالات تتجاوز مجرد تحسين العائد للمودعين، ليعكس توجهًا نحو إعادة توجيه السيولة داخل الاقتصاد.
 

يرى الخبير الاقتصادي باهر عبد العزيز أن القرار يأتي في توقيت دقيق يتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتزايد الحاجة إلى أدوات غير تقليدية لإدارة السيولة، دون اللجوء المباشر إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية، موضحًا أن البنوك العامة تقوم بدور مكمل لتحركات البنك المركزي من خلال امتصاص جزء من السيولة المتداولة خارج الجهاز المصرفي.
ويشير إلى أن رفع العائد لا يهدف فقط إلى تحفيز الادخار، بل يمتد أثره إلى تقليل الضغوط على سوق الصرف غير الرسمي، عبر تعزيز جاذبية الجنيه كوعاء ادخاري، في ظل توجه بعض الأفراد إلى التحوط بالذهب أو العملات الأجنبية.
ويضيف أنه كلما اقترب العائد من تعويض أثر التضخم، تراجع الميل نحو أدوات أكثر مخاطرة أو تقلبًا، ما يعزز الاستقرار النسبي في سلوك الادخار.
 

ومن زاوية أخرى، يوضح أن القرار يعكس محاولة لتحقيق توازن بين امتصاص السيولة والحفاظ على استقرار السوق، إذ إن زيادة العائد ترفع تكلفة الأموال على البنوك، ما قد يضغط على هوامش الربحية في الأجل القصير، لكنه في المقابل يعزز استقرار مصادر التمويل وجودتها.
وعلى مستوى القطاعات، من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل غير مباشر على النشاط الاستهلاكي، مع ميل الأفراد إلى زيادة الادخار على حساب الإنفاق، كما قد يشهد القطاع العقاري إعادة توازن نسبي نتيجة منافسة أدوات الادخار المصرفية ذات العائد المرتفع.
في المجمل، لا يُنظر إلى القرار باعتباره مجرد زيادة في العائد، بل كتحرك ضمن إدارة أوسع للسيولة داخل الاقتصاد، يهدف إلى احتواء الضغوط الحالية وتعزيز الاستقرار النقدي، مع بقاء تأثيره مرهونًا بتطورات التضخم واستجابة السوق.

القطاع العقارى شهادات الادخار الاقتصاد المصرى الذهب والدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

