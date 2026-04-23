مصر وبيلاروسيا تبحثان توسيع التعاون لتوطين الصناعات الثقيلة

بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة مع سفير بيلاروسيا بالقاهرة السفير يفغيني سوبوليفسكي، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، والبناء على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وبيلاروسيا، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، ويوجين بيلوف مستشار سفارة بيلاروسيا بالقاهرة.



وأكد وزير الصناعة في مستهل اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمهورية بيلاروسيا، مشيرًا إلى التوجه نحو الاستفادة من الخبرات الصناعية البيلاروسية في توطين الصناعات الثقيلة، وخاصة صناعات الجرارات والمعدات الزراعية داخل مصر.



كما أوضح أن الوزارة تسعى إلى زيادة تواجد الشركات البيلاروسية في السوق المصري وتوسيع نطاق أعمالها، مع التأكيد على أهمية رفع نسبة المكون المحلي في الجرارات والشاحنات البيلاروسية المصنعة في مصر، بما يتماشى مع ضوابط قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الطلب على الصناعات البيلاروسية داخل السوق المصري.



اللجنة الاقتصادية المشتركة

من جانبه، أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء في المنطقة، مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات بين الحكومتين من تنسيق وتواصل مستمر.

كما وجه الدعوة لوزارة الصناعة للمشاركة في أعمال الاجتماع الثامن للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، المقرر عقده في مينسك خلال مايو 2026، مؤكدًا أهمية عقد الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالتعاون الصناعي بين البلدين، استكمالًا لنتائج الاجتماع الثالث الذي عُقد في القاهرة خلال يوليو 2023.