تخطى 52 جنيها.. سعر الدولار في البنوك المصرية



شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، ارتفاعًا جديدًا داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث واصلت العملة الأمريكية مسارها التصاعدي لتكسر حاجز 52 جنيهًا في عدد من المصارف، وسط ترقب واسع من الأسواق لحركة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.



وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.94 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، فيما استقر السعر في البنك الأهلي المصري عند 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع، كما سجل بنك مصر نفس المستويات عند 51.96 جنيه للشراء و52.06 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الأخرى على النحو التالي:

• بنك قناة السويس: 52.00 جنيه للشراء – 52.10 جنيه للبيع

• البنك التجاري الدولي (CIB): 52.00 جنيه للشراء – 52.10 جنيه للبيع

• البنك الأهلي الكويتي: 52.00 جنيه للشراء – 52.10 جنيه للبيع

• مصرف إتش إس بي سي (HSBC): 51.98 جنيه للشراء – 52.07 جنيه للبيع

• بنك الإسكندرية: 51.98 جنيه للشراء – 52.08 جنيه للبيع

• بنك كريدي أجريكول: 51.96 جنيه للشراء – 52.06 جنيه للبيع

• بنك QNB الأهلي: 51.96 جنيه للشراء – 52.06 جنيه للبيع

• بنك الكويت الوطني (NBK): 51.95 جنيه للشراء – 52.05 جنيه للبيع

• المصرف العربي الدولي: 51.94 جنيه للشراء – 52.04 جنيه للبيع

• بنك البركة: 51.93 جنيه للشراء – 52.03 جنيه للبيع

• البنك العقاري المصري العربي: 51.73 جنيه للشراء – 51.83 جنيه للبيع

وبحسب آخر التحديثات، سجلت بنوك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والأهلي الكويتي أعلى سعر لبيع الدولار اليوم عند مستوى 52.10 جنيه، بينما جاء أقل سعر للبيع في البنك العقاري المصري العربي عند 51.83 جنيه، ما يعكس استمرار التحركات المحدودة في سوق الصرف مع متابعة المستثمرين والمستوردين لأي تغيرات جديدة في أسعار العملات الأجنبية.