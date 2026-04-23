الأوقاف تطلق برنامجا تدريبيا مكثفا حول فقه الحج في 14 محافظة

انطلقت تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في فقه الحج والتي بدأت أعمالها يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026 في 14 محافظة مختلفة. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير الأداء الدعوي والارتقاء بالمستوى المعرفي للأئمة والخطباء وتأهيلهم بشكل احترافي للتعامل مع مناسك الحج لهذا العام.

وشملت الخريطة التدريبية محافظات الغربية والأقصر وجنوب سيناء وكفر الشيخ وشمال سيناء والدقهلية والقليوبية والسويس وسوهاج والإسماعيلية والبحر الأحمر والمنوفية وبني سويف ومرسى مطروح.

واستهدفت الدورة التي تشرف عليها الإدارة العامة للتدريب تأهيل مجموعة مختارة من أئمة الإدارات الفرعية بنظام تدريب المدربين ليكونوا بمثابة نواة علمية قادرة على نقل هذه الخبرات الفقهية لزملائهم في مختلف المساجد.



واستعانت وزارة الأوقاف بنخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف لإدارة المحاضرات التي ركزت بشكل أساسي على فقه المناسك وتوضيح أحكام فقه النوازل المعاصرة المرتبطة برحلة الحج. وساهم هذا التنوع الأكاديمي في تعزيز قدرة الأئمة على استنباط الأحكام والتعامل المرن مع المستجدات التي قد تواجه الحجيج في الأراضي المقدسة بما يضمن تقديم فتوى دقيقة وميسرة.

كما تضمن البرنامج التدريبي ورش عمل تطبيقية اعتمدت على التعلم التفاعلي وتبادل الخبرات الميدانية بين المشاركين لضمان استيعاب الجوانب العملية للمناسك.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الأساليب المتطورة إلى توظيف أحدث أدوات التدريب والتقنيات الحديثة في إعداد جيل من الدعاة يمتلك الأدوات العلمية والواقعية لمواكبة متطلبات العصر وخدمة ضيوف الرحمن.

ويعكس هذا التحرك الاستراتيجي لوزارة الأوقاف إدراكاً عميقاً لأهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة العنصر البشري بالمؤسسة الدعوية.

حيث تسعى الوزارة من خلال الانتشار الجغرافي الواسع لهذه الدورات إلى ضمان وصول المعلومة الفقهية الصحيحة لكافة الأئمة في المحافظات الحدودية والمركزية على حد سواء مما يسهم في توحيد الرؤية الدعوية وضبط الفتوى في ملف الحج.



