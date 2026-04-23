قبول استئناف السائح الكويتي بواقعة كوبري أكتوبر وتخفيف الحكم بالحبس سنة

قضت محكمة الاستئناف القاهرة، بقبول استئناف السائح الكويتي وتخفيف الحكم بالحبس سنة بدلا من 3 سنوات لاتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات واستعمال القوة والعنف وإتلاف ممتلكات عامة خلال أعلى كوبري أكتوبر خلال مطاردة القوات الأمنية.

تفاصيل القضية

وكانت المحكمة المختصة بالقاهرة، قضت بمعاقبة السائح الكويتي بالحبس 3 سنوات لاتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، واستعمال القوة والعنف، وإتلاف ممتلكات عامة خلال محاولته الفرار من مطاردة أمنية أعلى كوبري أكتوبر.

وأحالت جهات التحقيق المختصة، السائح الكويتي، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر والكحول، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة خلال محاولته الفرار من مطاردة أمنية أعلى كوبري أكتوبر.