قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق هاتف مؤذن بمسجد برأس البر
رئيس الوزراء: الدولة تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المصرية وتوطينها
تاريخ أبيض.. الزمالك يتفوق على بيراميدز قبل لقاء الدوري
ارتفاع جماعي للعملات العربية أمام الجنيه.. الريال السعودي يقترب من 14 جنيهًا والدينار الكويتي يتجاوز 171 جنيهًا
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول .. التعليم تستعد لإعلانه
تعاون تنفيذي تشريعي لحل المشكلات.. «سويلم» يلتقي نواب البرلمان والشيوخ لبحث مطالب المواطنين وتطوير منظومة الري
قبول استئناف السائح الكويتي بواقعة كوبري أكتوبر وتخفيف الحكم بالحبس سنة
ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 92 جنيهًا للمستهلك.. وتراجع البانيه
بركان من ذهب تحت الجليد.. أسرار جبل إريبوس المذهلة في قلب القارة القطبية
حرارة النهار وبرودة الليل.. مفاجآت طقس الخميس 23 أبريل في مصر والعالم
بيانات ملاحية : عبور 187 سفينة لمضيق هرمز منذ 4 مارس الماضي
«سيلفي في السماء ينتهي بكارثة»: تصادم مقاتلتين كوريتين بسبب التصوير داخل قمرة القيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تدريب 12 ألف شاب سنويًا عبر «الرواد الرقميون» لتأهيل كوادر التكنولوجيا

هشام فاروق
هشام فاروق
منار عبد العظيم

أكد هشام فاروق أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتأهيل الشباب، خاصة طلاب وخريجي التعليم الفني، لسوق العمل الرقمي، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح، خلال برنامج  صباح الخير يا مصر، أن من أبرز هذه المبادرات برنامج «الرواد الرقميون» الذي يستهدف تدريب نحو 12 ألف شاب سنويًا، إلى جانب مبادرات «مستقبلنا رقمي» و«أشبال مصر الرقمية»، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كوادر مؤهلة رقميًا.

وأشار إلى أن البرامج تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 32 عامًا من مختلف التخصصات، وتركز على تنمية المهارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية والقيادية واللغوية، بما يعزز فرص التوظيف محليًا ودوليًا.

وأضاف أن المتدربين يحصلون على مزايا متعددة، تشمل التدريب العملي، والإقامة المجانية، وشهادات معتمدة، فضلًا عن فرص المشاركة في مسابقات تكنولوجية وجوائز للمتميزين، بما يدعم الابتكار ويحفز التفوق.

وفي سياق متصل، أكد أن الدولة تعمل بالتعاون مع الجهاز الوطني للذكاء الاصطناعي على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم البحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية.

كما لفت إلى وجود تعاون دولي متزايد، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا، من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والمنافسة في الأسواق العالمية.

الرواد الرقميون قطاع الاتصالات التكنولوجيا الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعديل جدول امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس بسبب اجازة عيد العمال

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث

إبراهيم عادل

ليس بيراميدز.. إبراهيم عادل يتوقع بطل الدورى لهذا الموسم

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط

عيد العمال

رسميا.. ترحيل إجازة عيد العمال 2026 إلى هذا الموعد

ترشيحاتنا

طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل

طريقة عمل بان كيك الطاسة في المنزل.. بطعم لا يقاوم

السر في ثبات الوزن على الميزان بالرغم من ملاحظة خسارة الوزن عند ارتداء الملابس

لماذا يثبت الوزن رغم اتساع الملابس؟ خبير يوضح: فقدان الدهون مع زيادة العضلات هو السر

السيارات الكهربائية

‏لأول مرة.. السيارات الكهربائية تصبح أرخص من البنزين في المملكة المتحدة

بالصور

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة
زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود
بـ 117 الف جنيها .. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

فيديو

التيك توكر كوكو

مش دكتور.. جامعة طنطا ترد على فيديو التخرج المثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد