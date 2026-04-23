تدريب 12 ألف شاب سنويًا عبر «الرواد الرقميون» لتأهيل كوادر التكنولوجيا

أكد هشام فاروق أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتأهيل الشباب، خاصة طلاب وخريجي التعليم الفني، لسوق العمل الرقمي، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات التدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن من أبرز هذه المبادرات برنامج «الرواد الرقميون» الذي يستهدف تدريب نحو 12 ألف شاب سنويًا، إلى جانب مبادرات «مستقبلنا رقمي» و«أشبال مصر الرقمية»، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء كوادر مؤهلة رقميًا.

وأشار إلى أن البرامج تستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 32 عامًا من مختلف التخصصات، وتركز على تنمية المهارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب تطوير المهارات الشخصية والقيادية واللغوية، بما يعزز فرص التوظيف محليًا ودوليًا.

وأضاف أن المتدربين يحصلون على مزايا متعددة، تشمل التدريب العملي، والإقامة المجانية، وشهادات معتمدة، فضلًا عن فرص المشاركة في مسابقات تكنولوجية وجوائز للمتميزين، بما يدعم الابتكار ويحفز التفوق.

وفي سياق متصل، أكد أن الدولة تعمل بالتعاون مع الجهاز الوطني للذكاء الاصطناعي على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية ترتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم البحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية.

كما لفت إلى وجود تعاون دولي متزايد، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا، من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة وتبادل الخبرات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والمنافسة في الأسواق العالمية.